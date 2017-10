Scriitorul Kazuo Ishiguro a castigat Premiul Nobel pentru Literatura 2017

Kazuo Ishiguro s-a nascut la Nagasaki in 1954 si a imigrat in Marea Britanie in 1960. A debutat ca prozator la douazeci si opt de ani cu Amintirea palida a muntilor, roman recompensat cu The Winifred Holtby Prize of the Royal Society of Literature si tradus ulterior in treisprezece limbi.

In 1986 i-a aparut al doilea roman, Un artist al lumii trecatoare, nominalizat in acelasi an la Booker Prize, laureat al Whitbread Book of the Year Award si tradus in paisprezece limbi. 1989 este pentru Ishiguro anul de varf al carierei, autorul obtinand cu Ramasitele zilei ravnitul Booker Prize. In 1995 Ishiguro a publicat Nemingiiatii, urmat de Sa nu ma parasesti. In acelasi an Kazuo Ishiguro a primit distincţia de Officer of The British Empire for Services to Literature si, in 1998, Ordinul de Chevalier des Arts et des Lettres din partea statului francez. In 2015 ii apare romanul fantasy Uriasul ingropat.

Cartile autorului englez de origine japoneza au aparut in limba romana in colectia „Biblioteca Polirom” (coordonata de Bogdan-Alexandru Stanescu), cel mai important proiect editorial autohton dedicat traducerilor din literatura universala: Ramasitele zilei (2002, traducere de Radu Paraschivescu; editie „Top 10+” aparuta in 2012), Pe cind eram orfani (2003, traducere de Magda Teodorescu; editie de buzunar 2017, colectia „Top 10+”), Un artist al lumii trecatoare (2005, traducere de Rodica Stefan; volum aparut si in colectia „Top 10+”, anul 2013), Sa nu ma parasesti (2006, traducere de Vali Florescu; editie de buzunar in colectia „Top 10+”, anul 2011), Amintirea palida a muntilor (2007, traducere de Mihai Moroiu), Nocturne. Cinci povesti despre muzica si amurg (2009, traducere si note de Vali Florescu), Uriasul ingropat (2015, traducere de Vali Florescu).

Foto: Polirom