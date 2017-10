Scandalul cu Rimaru continua, dar incepe sa se faca dreptate

Asadar, odata cu #metoo, a iesit la iveala faptul ca si noi avem aceasta fosta persoana publica, daca vrei, rapper-ul Rimaru, pe numele sau real Calin Ionescu, un actual Senior Copywriter la agentia Centrade Cheil (sau, mai degraba, recent fost Copywriter, dar hai sa-ti explic), care a hartuit, de-a lungul timpului, femei pe care le-a cunoscut la munca si nu numai, prin insulte si amenintari agresive pe chat-ul retelelor de socializare.

Capturile de ecran ale acestor femei care au fost agresate verbal de rapper-ul autohton au inceput sa curga in lant si sa produca un lant de furie la adresa lui Ionescu. Problema s-a adancit cand s-a aflat ca agentia la care lucra el stia apucaturile lui Rimaru, insa a decis sa treaca cu vederea sau sa gestioneze situatia “intern”. Iata cateva dintre ele:

Radu Florescu, CEO SEE, Centrade Cheil, a declarat pentru IQads urmatoarele: “Am aflat despre comportamentul lui Calin la o petrecere gazduita de agentie a doua zi dupa ce incidentul a avut loc. Managementul a luat in discutie acest incident, am vorbit si cu Calin si apoi a fost sanctionat in conformitate cu prevederile Codului Muncii. Nu am mai primit nicio alta plangere, nicio alta sesizare cu privire la comportamentul lui in agentie sau in afara ei pana sa apara postarea de azi de pe Facebook.”

Asta ce inseamna? Inseamna ca faptul ca ei stiau, din cate declara, doar despre o singura situatie de acest gen, comportamentul lui devine scuzabil. Un fel de “Bine, bine, dar promiti sa nu mai faci?”. Acest incident despre care vorbeste nu a tras un semnal de alarma? Nu a fost suficient? Nu, a trebuit sa mai faca alte victime ca cineva sa se sesizeze. Pe de alta parte, stimabilului nu i se pare nimic in neregula cu comportamentul sau, motivand totul prin felul sau de a fi. Iata ce mesaj a postat pe pagina sa de Facebook, ca urmare a scandalului:

“Drept la replică

Pe această cale doresc să prezint familiei mele, prietenilor și fanilor mei, angajatorului meu, precum și tuturor persoanelor interesate, punctul meu de vedere față de acuzațiile de așa-zisă hărțuire sexuală care mi-au fost aduse recent prin intermediul mass media.

Cu surprindere am luat cunoștință despre faptul că anumite schimburi de mesaje private, realizate cu aproximativ 2 ani în urmă, au fost comunicate presei ca și justificare pentru presupusele fapte de hărțuire sexuală.

Sunt cunoscut încă din anii 2000 ca și artist de hip-hop/rap, opera mea adoptând un stil verbal direct și, pe alocuri, licențios. De altfel, acesta este genul muzical adoptat de mai mulți colegi de breaslă.

Acest gen muzical mi-a definit cariera muzicală și, în anumite privințe, chiar și viața.

Ca mulți oameni, am avut interacțiuni mai puțin respectuoase cu semenii mei, interacțiuni de care nu sunt mândru. În măsura în care am jignit anumite persoane, regret acest fapt și le cer scuze.

Însă, contest cu tărie orice acuzație de hărțuire sexuală sau orice altă acuzație similară. De altfel, consider că nici măcar persoanele care mă acuză nu au luat în serios pretinsul meu limbaj agresiv din urmă cu 2 ani. Mărturie în acest sens stă faptul că nu au acționat din punct de vedere legal împotriva mea. Este evident că orice persoană care ar avea o temere legitimă că i s-ar putea aduce vătămări fizice s-ar adresa imediat autorităților competente. În realitate, după aproximativ 2 ani de la data așa-ziselor mele fapte reprobabile, în deplină coincidență cu scandalul Harvey Weinstein din SUA, aceste persoane publică în presă corespondența privată pe care am purtat-o.

Profit de ocazie pentru a îmi exprima regretul față de atenția nedorită adusă de această situație asupra colegilor și a angajatorilor mei, aceștia neavând nicio vină sau legătură cu viața mea privată. Pentru a nu perpetua eventuale consecințe negative asupra acestora, în cel mai scurt timp posibil voi lua o decizie, împreună cu angajatorul meu, în privința viitorului colaborării noastre.

În ultimele 24 de ore am fost supus unui val de reacții negative, disproporționate față de acuzațiile care mi se aduc. Pe lângă injuriile care mi s-au adus, am primit și amenințări cu moartea. Pentru moment, înțeleg să nu fac publice aceste mesaje, de asemenea private. Însă, în măsura în care vor continua, voi fi nevoit să inițiez demersurile legale necesare pentru a-mi proteja drepturile.

Consider că într-o societate matură putem cu toții distinge între un limbaj injurios pe de o parte și un veritabil pericol social, pe de altă parte. În ceea ce mă privește, consider că în niciun caz nu pot fi încadrat în cea din urmă categorie.

Al vostru, cu bune și rele,

Călin”

Omul nu considera nici acum ca ar fi facut ceva gresit, vocabularul pe care il are tragandu-se din cultura hip-hop, iar “opera” sa influentandu-i viata la propriu. Daca asa vorbeste el, ce sa-i faci? Pe langa asta, el este si o victima, ca daca nu era scandalul cu Harvey Weinstein, nimeni n-ar fi zis nimic. Ar fi scapat basma curata. Ce nenoroc a avut. In plus, acestea erau si conversatii private, adica poate avem o lege care care sa protejeze confidentialitatea intre utilizatorii de Facebook. Ca privilegiul medic-pacient, avocat-client, stii despre ce vorbesc, nu?

Insa, iata ca se face lumina. In cursul zilei de azi aflam oficial de la agentia Centrade Cheil urmatoarele:

“Dragi prieteni, revenim pe tema discutiei #metoo cu urmatoarea declaratie.

In ultimele zile, am analizat cu atentie situatia si numarul mare de acuzatii primite la adresa lui Calin Ionescu din afara agentiei. Pe baza tuturor acestor informatii, managementul Centrade | Cheil a avut o intalnire cu Calin Ionescu, in urma careia s-a hotarat ca, incepand de astazi, contractul de munca al lui Calin Ionescu sa inceteze.

Pozitia agentiei in aceasta privinta a fost mereu clara. Protectia si demnitatea colegilor nostri si demnitatea umana, in general, raman prioritare pentru noi.

Centrade | Cheil descurajeaza si condamna orice forma de comportament ofensator atat in spatiul privat, cat si in spatiul public.”

Nu stim exact daca a fost dat afara sau daca si-a dat demisia, insa cert este ca nu mai lucreaza in agentie. Agentia care a condamnat dintotdeauna acest comportament, dar totusi nu a condamnat. Si nu a fost dat afara, ci „s-a hotarat”, tocmai pentru ca niste maestri in comunicare (asa cum se cuvine intre copywriteri) stiu foarte bine diferenta pe care o fac cuvintele.

Dar si asta este un inceput. Asteptam sa vedem daca vor lua o atitudine mai serioasa in legatura cu scandalul sau vor considera ca au rezolvat, cu ocazia asta, problema.

Foto: Facebook