Sarutul gay din procesul verbal

Cu cateva saptamani in urma, Vlad Levente Viski, presedintele Asociatiei MozaiQ (asociatie comunitara pentru persoanele LGBTQIA din Romania) scria un articol in publicatia Vice despre cum a fost acostat de jandarmi la Iasi in timp ce se saruta cu un alt barbat.

Acum, se pare ca actul respectiv, sarutul gay, a fost sanctionat si cu o amenda, asa cum vedeti in imaginea de mai jos, din care a fost sters numele celuilalt barbat, care doreste sa isi pastreze anonimatul – lesne de inteles din ce motive.

Conform procesului verbal, acesta „A fost depistat pe acoperisul blocului (…) in timp ce consuma bauturi alcoolice, respectiv bere la doza de 0,5 litri marca Tuborg si in acelasi timp se saruta cu numitul Viski Vlad Levente si aratau semne obscene la adresa participantilor la Targul Mestesugarilor.”

Faptele savarsite sunt prevazute, conform procesului verbal, in art. 2, punctul 23, din Legea 61/91 si sanctionata de art. 3, litera e) din legea 61/91 si art. 2, punctul 1, din legea 61/91, si sanctionata de art. 3, litera b) din legea 61/91, cu amenda de 100 de lei, respectiv 200 de lei.

Conform Legii 61/91, „Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice;”

si

„23) consumul de bauturi alcoolice in urmatoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane si terenuri sportive, institutii culturale, sali de spectacole, institutii sau unitati economice, toate mijloacele de transport in comun, autogari, gari si aeroporturi, de stat si private, sau alte locuri prevazute de lege. In incinta acestor locuri publice se pot consuma bauturi alcoolice prin delimitarea unor spatii special amenajate pentru consumarea bauturilor alcoolice, prin hotararea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentatie publica si turism, cum sunt: restaurante, baruri si discoteci. In locurile publice enumerate se interzice cu desavarsire consumul de bauturi alcoolice de catre persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani;”

Am contactat imediat Jandarmeria Iasi pentru a afla detalii despre faptele contraventionale in baza carora s-a acordat amenda. Lt. col. Cojocariu Mihai a vrut sa afle data intamplarii si a promis ca va reveni. Cateva minute mai tarziu, acesta m-a contactat telefonic spunandu-mi ca s-a interesat despre caz si ca situatia a fost in felul urmator: „in timp ce se sarutau cei doi aratau degetul mijlociu catre oamenii din piata”. Lt. col. Cojocariu a continuat sa imi explice contextul – adica faptul ca blocul pe acoperisul caruia s-au petrecut faptele se afla chiar in piata in care avea loc evenimentul, ca cei doi barbati au fost vazuti de o femeie cu un copil, care a sesizat jandarmii. „Ei au fost sanctionati pentru ca aratau semne obsecene si consumau bauturi alcoolice”, a insistat domnul Cojocariu. La intrebarea mea despre cat de comun este faptul ca un sarut este inregistrat intr-un proces verbal, Lt. col. Cojocariu mi-a raspuns ca a fost, probabil, simpla constatare a agentului deplasat la fata locului. „Nu avem nici un fel de problema cu orientarea nici unei persoane”, a spus acesta, „nici macar agentul constatator nu cred ca s-a gandit la treaba asta. Masurile au fost luate datorita faptului ca se consumau bauturi alcoolice si pentru gesturi obscene.”

Insa Vlad Levente Viski, presedintele MozaiQ si „co-participant” la fapte, spune: „nu am aratat nici un semn obscen, este o minciuna a jandarmilor. Cine arata semne obscene in timp ce se saruta? Este un pretext din partea autoritatilor pentru a justifica un abuz.”

Vlad Levente Viski continua: „dupa cum se vede, din pacate, in Romania de astazi, persoanele LGBT inca se confrunta cu abuzuri din partea autoritatilor. Un gest simplu ca un sarut, care arata afectiune intre doua persoane, devine motiv pentru sanctiune contraventionala. Este revoltator ca in Romania secolului XXI, membra a Uniunii Europene, se poate intampla asa ceva. Nu vorbim despre un caz izolat, ci despre o practica la nivel general. Statul trebuie sa invete sa ne accepte si pe noi, persoanele LGBT, si sa ne trateze cu respect, ca pe orice alt cetatean. Un astfel de incident aduce aminte de vremuri demult apuse, cand homosexualitatea era criminalizata in Codul Penal.”

Si invinuitul neaga ca ar fi aratat „semne obscene” si povesteste intamplarea: „in urma sarutului din 15 octombrie pe un bloc din centrul Iasiului, un echipaj de jandarmi a venit pe blocul cu pricina pentru a ne legitima. Ne-am conformat, au notat datele noastre in ale lor agende si ne-au verificat identitatea conform procedurilor. Ei au specificat clar ca au venit pe bloc in urma atentionarii de catre o persoana din Piata Unirii ca pe blocul cu pricina sunt doi barbati care se sarutau. Dupa acea verificare a identitatii, discutia a fost pe cat se poate de amiabila, jandarmii au plecat, recomandandu-ne sa ne mutam mai spre interiorul terasei pentru a nu fi vazuti de jos si au mentionat faptul ca reprezinta contraventie consumul de bauturi alcoolice pe bloc, din considerentul spatiului public (ori eu as fi crezut ca atat terasa, cat si casa scarilor, in blocul in care detin un apartament, sunt considerate un bun comun cu ceilalti proprietari).”

De aici, povestea difera destul de mult de cea a Jandarmeriei. „Daca ar fi scris un proces verbal pentru aceasta contraventie, m-as fi conformat, as fi platit amenda fara nici o obiectie. Dar ei au decis altceva, si anume ca au scris amenda ulterior, precizand ca am refuzat sa semnez procesul verbal, acest act nefiind scris in fata mea si nu mi-a fost adus la cunostinta ca ei scriu un proces verbal, nu am fost invitat sa semnez un astfel de act.”

Invinuitul imi mai povesteste si ca il cunostea pe unul dintre jandarmi: „mi-a fost coleg de clasa in liceu, cu siguranta stia de orientarea sexuala pana sa ma vada pe bloc, fiindca incepusem procesul de coming out din clasa a XII-a, erau atat colegi cat si profesori ce stiau de mine. Insa nu a contat in desfasurarea povestii, a fost o convorbire scurta cu el, sa aflam ce mai facem, cu ce ma ocup in prezent.”

Amenda, imi spune el, a venit pe 27 octombrie – sau cel putin atunci a gasit avizul pentru a ridica o recomandata interna, emis pe 23 octombrie. „Am fost pur si simplu stupefiat la aflarea continutului si a informatiilor! Sunt sanctionat cu 100 lei pentru consumul de alcool in spatiul public si 200 lei pentru ca m-am sarutat cu un barbat, sarutul fiind considerat aratarea de «semne obscene la adresa participantilor la Targul Mestesugarilor» din Piata Unirii.”

Si continua: „Ma simt abuzat si intimidat de o institutie a statului, Jandarmeria Romana. Sunt furios ca agentul constatator si-a permis sa faca acest proces verbal in lipsa, adaugand cu neobrazare urmatoarea mentiune: «refuza sa semneze procesul-verbal, avand o atitudine sfidatoare la adresa patrulei de jandarmi.» Nu inteleg cu ce i-am sfidat de au fost nevoiti sa scrie acest proces in lipsa si fiind expediat pe 18 octombrie (reamintesc ca evenimentul avusese loc pe 15 octombrie).”

„Sunt chiar intrigat”, spune el, „de faptul ca, desi homosexualitatea a fost dezincriminata in urma cu 16 ani, Jandarmeria Romana mentioneaza intr-un proces verbal «dl. X se saruta cu numitul…». Ipotetic, daca m-as fi sarutat cu o persoana de sex feminin (incluzand si consumul de alcool), ar mai fi scris in procesul verbal «(…) se saruta cu numita X-uleasca, aratand semne obscene la adresa participantilor la Targul Mestesugarilor»?”.

Cert este ca nu are de gand sa accepte amenda. „Evident ca voi contesta aceasta amenda si cred ca voi lua in considerare si o plangere penala. ACCEPT Romania (prima organizatie neguvernamentala de drepturile omului din Romania care apara si promoveaza drepturile LGBT la nivel national, n.red.) mi-a oferit asistenta juridica pentru initierea actiunilor in instanta. Nu am de gand sa accept acest abuz al unei institutii publice, nu este fireasca aceasta intimidare si voi actiona in instanta fiindca ma simt dator fata de o intreaga comunitate sa iau atitudine. Voi contesta faptul ca au scris acest proces verbal in lipsa, refuzul meu de a semna procesul verbal fiind inexistent, aratarea de semne obscene este falsa iar atitudinea sfidatoare nu a existat. Singurul lucru pe care il admit este ca am consumat alcool, dar nici aici nu sunt (deocamdata) sigur daca terasa blocului este spatiu public sau spatiu comun cu ceilalti proprietari de apartamente.”

