Sărbătorește ultimul weekend din luna Pride alături de personajele LGBTQ+

Pe Netflix, ai acces la o mulțime de filme și seriale care aduc în prim plan personaje și povești LGBTQ+. Până la urmă, producțiile bune ar fi incomplete fără vocile LGBTQ+. Iată ce poți să vezi în ultimul weekend din luna Pride:

Alex Strangelove

Povestea lui Alex Truelove, un licean sigur pe el, cu o prietenă simpatică și cu un viitor luminos. Lucrurile se complică atunci când îl cunoaște pe Elliot, un băiat gay fermecător din cealaltă parte a orașului, care îl aduce pe Alex într-un călătorie de descoperire a propriei identități și de explorare a iubirii și prieteniei în timpurile moderne.

Dear White People

O satiră pe teme rasiale bazată pe povestea studenților de culoare din cadrul unul colegiu din Ivy League. Dear White People tratează subiecte precum discriminarea și găsirea propriei identități. Lionel Higgins, unul dintre personajele principale, își descoperă calea și își acceptă sexualitatea, iar în sezonul 2 se transformă într-un personaj queer asumat, pe care nu ai cum să îl iubești.

Orange is the new black

O newyorkeză privilegiată ajunge la închisoare pentru o infracțiune din timpul colegiului, atunci când era într-o relație cu o femeie care vindea droguri. Orange Is the New Black este un serial plin de personaje queer, cu personalități dintre cele mai interesante.

Queer Eye

Cinci tipi gay și fabuloși le dau bărbaților heterosexuali sfaturi de modă, îngrijire, alimentație, cultură și design. Grupul Fab Five este format din: Antoni Porowski (Mâncare și vin), Bobby Berk (Design Interior), Karamo Brown (Cultură), Jonathan Van Ness (Îngrijire) și Tan France (Modă).

Sense8

Opt necunoscuți din diverse orașe de pe glob încep să comunice mental și să aibă experiențe care sfidează orice explicații. Nomi Marks și Lito Rodriguez sunt cele două personaje queer, care fac senzație la parada Pride din sezonul 2.

Unbreakable Kimmy Schmidt

După ce e salvată dintr-o sectă apocaliptică și ajunge în New York City, Kimmy trebuie să se acomodeze într-o lume despre care ea credea că nu mai există. Din fericire, aici îl cunoaște pe Titus, colegul de apartament gay și fascinant.

