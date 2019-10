S-au pus în vânzare biletele pentru ediția a zecea a Les Films de Cannes à Bucarest

Almodóvar, Malick, Jarmusch, Dardenne, Dolan, Bellocchio, Loach, Herzog – cele mai recente filme ale marilor regizori ai cinematografiei mondiale se văd în premieră la Les Films de Cannes à Bucarest între 18 și 27 octombrie. Retrospectiva Claude Lelouch, focus Spania cu Albert Serra invitat special, Ziua de Aur cu câștigătoarele Palme d’Or, Ours d’Or și Camera d’Or, workshopuri de actorie, analiză de scenariu, masterclass-uri, peste 100 de filme în zece orașe sunt pregătite spectatorilor români cu ocazia celei de a zecea ediții a Les Films de Cannes. Totodată, opt filme românești încă nelansate în cinematografe vor avea avanpremiere de gală în cadrul festivalului, în prezența echipelor.

Proiecțiile Les Films de Cannes à Bucarest au loc la Cinema Pro, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Union, Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium și Instituto Cervantes. Programul de proiecții este disponibil pe site-ul festivalului, iar biletele vor putea fi achiziționate online începând cu 1 octombrie. Cannes-ul și cinema-ul românesc sunt indisolubil legate. Cel mai mare festival din lume a susținut producțiile noastre de autor încă din anii ´50, însă parcă niciodată cu o asemenea fervoare și insistență ca în ultimii 15 ani, când regizorii și actorii români au fost recompensați cu cele mai importante premii de pe croazetă, transformând mica cinematografie autohtonă în epicentrul filmului european: trei Palme d´Or dintre care unul pentru lung metraj, un Caméra d´Or pentru cel mai bun debut, două premii pentru cel mai bun film din secțiunea Un Certain Regard, premii pentru interpretare și scenariu, prezențe în competiția oficială și nenumărate cronici entuziasmate în ziare și reviste prestigioase.

Juriile, spectatorii și presa de specialitate de la Cannes au hotărât: „noul val românesc” nu e doar un fenomen trecător, ci continuă să aibă vitalitate și relevanță internațională. Publicul Les Films de Cannes à Bucarest va avea ocazia să constate, în cadrul secțiunii Avanpremierele Toamnei, diversitatea, complexitatea și prospețimea peliculelor românești recente, grație proiecțiilor organizate la Muzeul Țăranului Român. Laureat al unui Palme d´Or pentru Cel mai bun scurtmetraj (Trafic) și al Premiului Special al Juriului Un Certain Regard (pentru cea mai bună actriță, Dorotheea Petre în Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii), Cătălin Mitulescu revine pe marele ecran cu noua sa peliculă, Heidi, prezentă recent în competiția Festivalului de la Sarajevo. Heidi nu este fetița orfană dusă pe munte la bunic, ci o tânără abandonată într-o rețea de prostituție. Revista Variety a descris filmul ca fiind un „Fargo românesc”.

Documentarul Omul care a vrut să fie liber, regia Mihai Mincan și George Chiper-Lillemark, spune povestea unui tânăr rebel care a hotărât să trăiască liber în anii comunismului într-o țară măcinată de sărăcie și teroare, iar Jurnalul familiei Escu, de Șerban Georgescu, propune, tot într-o formulă de documentar, o trecere intens personală de la întâmplările mici, individuale, la marile evenimente la care am luat parte cu toții, în cei 100 de ani de la Unire încoace. 5 minute, lungmetrajul de ficţiune al lui Dan Chişu, este inspirat dintr-un fapt divers. Într-un cinematograf din Bucureşti rulează un film controversat, câţiva spectatori protestează faţă de comunitatea LGBT, un tânăr ajunge la spital. Investigația jurnalistică ce urmează stă în centrul peliculei care a fost selecționată în competiția Festivalului Internaţional de la Varşovia.

Un film cât o istorie, Maria, Regina României, în regia lui Alexis Cahill, este, de asemenea, bazat pe fapte istorice reale și are în prim plan o marcantă și fascinantă figură regală. Realizat cu ocazia centenarului independenței românești, filmul recrează ficțional contextul istoric în care Regina Maria a României a avut un rol istoric determinant. Adrian Titieni îl interpretează pe Ionel Brătianu iar Anghel Damian pe regele Carol. Ivana cea Groaznică, film inclus în secțiunea Cineasti del presente a Festivalului de la Locarno, unde a obținut Premiul Special al Juriului, este o istorie neconvențională despre oameni și locuri, despre apartenență și dor, spusă cu umor și tandrețe, iar Cărturan, în regia lui Liviu Săndulescu, are ca personaj principal un bărbat de 60 ani (Teodor Corban) care, anunțat că mai are puțin de trăit, trebuie să-și pună lucrurile în ordine. Dintr-o discuție tată-fiică, Timebox, documentarul Norei Agapi (prezent, printre altele, la Jihlava International Documentary FF, Doc Est FF 2019, Crossing Europe Film Festival, Linz) devine o luptă pentru spații și amintiri, un omagiu adus propriului tată, dar și spațiului și lumii în care a crescut.

Les Films de Cannes à Bucarest acordă și în acest an un premiu desemnat prin votul publicului pentru cel mai bun film românesc din secțiunea Avanpremierele Toamnei. Premiul în valoare de 2500 euro, acordat de Institutul Cultural Român, este oferit producătorului pentru o mai bună distribuție a filmului pe ecranele românești.

Biletele se achiziționează de pe Eventbook.ro, de la sediul Eventbook din Strada Actor Ion Brezoianu 21, din rețeaua Eventbook și de la casieriile cinematografelor Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Cinemateca Union (conform programului de funcționare al cinematografelor, începând cu o oră înainte de prima proiecție a zilei).

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro