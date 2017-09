Romania: tara in care se platesc 90 lei pe telefonia mobila si doar 4 lei pe educatie

Nu mai este nicio noutate faptul ca in Romania costurile sunt invers proportionale cu veniturile oamenilor. Insa multi dintre noi nu realizam cat cheltuim cu adevarat pe luna, si, cel mai important, pe ce anume se duc banii munciti din greu.

Conform unui raport realizat de Institutul National de Statistica, o familie plateste lunar, la noi in tara, in medie de 90 lei pe serviciile de telefonie mobila, in timp ce pentru educatie, doar putin peste 4 lei.

Potrivit aceluiasi raport, o familie mai plateste aproximativ 7 lei pentru serviciile culturale si de recreere, 14 lei pentru ingrijirea personala, tot 14 lei pentru serviciile turistice, 24 lei pentru abonamentele TV si radio, 34 lei pentru transport si 0,45 lei pentru jocurile de noroc. Cu venitul net realizat pe anul trecut, doar 30, 2% dintre familiile din tara au reusit sa-si achizitioneze haine noi, iar 18% au putut pleca in vacanta in afara Romaniei.

Din nefericire, doar un procent de 16% si-au permis sa cumpere carti, ziare si reviste cu venitul lunar.

Tot conform unei publicatii din cadrul INS, aflam ca pensionarii au fost pe locul doi, dupa salariati, la venitul lunar pe anul trecut.

Se pare ca un singur salariat a avut, anul trecut, un venit lunar in medie de 1,316 lei, in timp ce un pensionar a primit doar 864,23 lei.

Cum se pot descurca oamenii cu astfel de salarii si pensii, ne intrebam. Raspunsul este ca nu prea se poate trai cu asemenea sume pe luna. Daca facem un calcul, doar cumpararea alimentelor pe saptamana costa in jur de 300 lei. Iar faptul ca suntem obligati sa platim pe o factura de telefon de douazeci de ori mai mult decat platim pentru educatie, este un semnal mare de alarma.

Defapt, acesta este adevarul la noi in tara: se pune accent pe lucrurile care conteaza prea putin, iar ce este cu adevarat important, este ignorat sau lasat la urma.

