Romania face performanta la competitiile sportive europene: 51 de medalii in 3 colturi ale lumii

Septembrie 2017, luna cu lauri pentru sportivii romani. Dupa succesele Catalinei Ponor si ale lui Marian Dragulescu la Szombathely, Romania a fost din nou prezenta pe podium.

5 medalii la Campionatul European de Gimnastica Aerobica

Romania a castigat doua medalii de aur si trei medalii de bronz la Campionatul European de Gimnastica Aerobica de la Ancona, Italia.

La seniori, proba trio, Andreea Bogati, Marian Brotei si Gabriel Bocser au obtinut medalia de aur si Lucian Stefan Savulescu, Lavinia Ioana Panaete si Dacian Nicolae Barna au fost premiati cu bronz. Tot duminica, echipa Romaniei, formata din Lavinia Ioana Panaete, Steliana Stoenescu, Bianca Maria Gorgovan, Ioana Andreea Darie, Constantina Cioveie, Denisa Ganea, Cristina Nedelcu si Maria Bianca Becze, a obtinut bronz la probele aero dance. Tot bronz, de aceasta data la perechi au primit Dacian Bran si Andreea Bogati.

Seria premierilor la categoria seniori a inceput inca de sambata. La proba de grup, echipa formata din Lucian Stefan Savulesccu, Dacian Nicolae Barna, Andreea Bogati, Marian Brotei si Gabriel Bocser a castigat medalia de aur.

Sa nu uitam si de juniori pentru ca Romania a excelat si acolo. La proba de grup, Isabela Dumitrascu, Francesca Morar, Zsofia Meszar, Sandra Dinca si Lorena Jinga au primit medalia de aur. Doua medalii de bronz au fost castigate de David Gavrilovici la individuale si acelasi David Gavrilovici impreuna cu Sarmiza Niculescu la perechi mixte.

45 de medalii la Campionatul European de Haltere

Romania a castigat 45 de medalii la Campionatul European de Haltere de la Kosovo. Competitia se adreseaza sportivilor sub 17 si 15 ani. In numai cinci zile, Romania a castigat 18 medalii de aur, 19 medalii de argint si 8 de bronz. Paul Ionita a fost premiat cu o medalie de bronz, doua medalii de argint la categoria 142 kg si la categoria 254 kg.

Premiera: Bronz la Jocurile Invictus

Avem si o premiera. Romania a castigat prima sa medalie la Jocurile Invictus de la Toronto. Capitanul echipei Romaniei la Jocurile Invictus, Laurentiu Serban a castigat medalia de bronz la intrecerea de 1500 de metri. Acesta a fost ranit in 2006 de un dispozitiv exploziv, in timpul unei misiuni in Afganistan, in timp ce isi ajuta colegii sa iasa dintr-o masina. Anul acesta, echipa Romaniei a fost formata din 15 soldati care au participa la sase probe: inot, ciclism, haltere, Kanoe, atletism si tir cu arcul.

Felicitari sportivilor romani pentru performanta. Sa auzim de voi cat mai des!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram