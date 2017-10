Romanca Ana Diaconu este felicitata de presa britanica pentru rezultatele deosebite la invatatura

Potrivit UK Council for International Student Affairs (UKCISA), Romania se afla in top zece state membre UE care furnizeaza studenti in invatamantul universitar din Marea Britanie. In anul universitar 2010-201, un numar de 4615 studenti au urmat o facultate pe taram britanic. Multi dintre ei lucreaza in Marea Britanie pentru a acoperi costurile celor patru ani de studiu si tot la fel de multi se stabilesc acolo dupa facultate.

Un ziar local din comitatul Lancashire a publicat un articol despre unul dintre acesti copii care studiaza in Marea Britanie. Sunt sute de mii de romani de buna credinta acolo si totusi in media britanica romanii au aparut majoritar intr-o lumina proasta. Nu este si cazul Anei Diaconu, o tanara stabilita de doi ani in Marea Britanie, impreuna cu parintii. Descoperiti povestea unei tinere ambitioase, poveste relatata initial de site-ul londonezul.co.uk.

Ana Diaconu, eleva romanca in Marea Britanie a impresionat profesorii englezi. Tanara ambitioasa a fost felicitata inclusiv de un ziar local britanic pentru rezultatele deosebite obtinute la scoala.

Aceasta si-a surprins profesorii de la scoala Darwen din comitatul Lancashire. Dupa ce a dat mai multe examene, eleva a obtinut cele mai mari note din clasa.

Ziarul local The Lancashire Telegraph a publicat pe 25 august 2017 un articol in care scotea in evidenta performanta tinerei:

“O adolescenta, care acum doi ani nu cunostea aproape deloc limba engleza, se bucura de rezultatele la invatatura la Darwen Aldridge Enterprise Studio. Ana Diaconu, in varsta de 16 ani, a inceput sa studieze la aceasta scoala in 2015, cand tocmai imigrase in Marea Britanie din Romania. Dupa doi ani vorbeste deja fluent limba engleza si a obtinut opt Certificate Generale de invatamant secundar (GCSE), Grade 4 la matematica si calificativul A in design graphic si fotografie [ceea ce inseamna peste 9 la noi si A Levels sunt echivalentul clasei a 11-a şi a 12-a de la noi]. In prezent, Ana studiaza media digitala (Creative and digital media ) la liceu si spera sa studieze arhitectura la facultate. “

Directorul scolii din Darwen, Ruth Bradbury, a laudat-o si a spus ca este o studenta muncitoare si cu potential.

Tanara s-a mutat in Marea Britanie in urma cu doi ani. Atunci cand a ajuns acolo nu cunostea aproape deloc limba engleza, dar nu s-a lasat intimidata de aceasta bariera lingvistica si a invatat repede. In doar 2 luni, Ana intelegea deja tot ceea ce predau profesorii la cursuri. Abia terminase clasa a VIII-a in Romania. Diferenta a fost destul de mare pentru ca tanara a fost inregistrata la o clasa superioara celei corespondente din Romania, adica in clasa a zecea. Ana a declarat pentru ziarul Londonezul: “Mi-a luat cam doua luni ca sa inteleg, in primul rand, ce vorbeau profesorii. Aceasta a fost perioada cea mai grea. După aceea, totul a venit de la sine. A inceput sa-mi placa foarte mult la noua scoala”. Romanca a recunoscut ca aceasta a fost cea mai grea perioada si ca odata depasit acest impas viata ei a devenit mai usoara si a inceput sa iubeasca scoala din ce in ce mai mult.

Noi o felicitam si ii uram succes la facultatea de arhitectura! Suntem siguri ca va reusi sa ajunga unde isi doreste, cum de altfel ne incredem in toti tinerii romani cu potential.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Shutterstock