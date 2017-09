Rochii de mireasa pentru adevaratele printese, create chiar de Disney (GALERIE FOTO)

Ti-ai dorit intotdeauna sa arati ca o printesa in ziua nuntii tale (sau nu numai)? Adori filmele Disney si te-ai putea uita la ele incontinuu? Daca ai raspuns „da” la aceste doua intrebari, avem cea mai buna veste pentru tine: acum exista rochii de mireasa create chiar de Disney, rochii perfecte pentru adevaratele printese!

Disney a colaborat cu o companie japoneza (Kuraudia Co) pentru realizarea unei colectii de rochii de mireasa care arata exact ca cele pe care ni le imaginam pentru printesele noastre preferate. Compania s-a inspirat de la 6 printese Disney (Belle, Rapunzel, Cenusareasa, Frumoasa Adormita, Mica Sirena si Alba ca Zapada) si a creat, in total, 14 rochii. Acestea vor fi disponibile pentru inchiriere pentru pretul de 3600 de dolari. Daca iti doresti ca si partenerul tau sa faca parte din poveste, tot ce ai de facut este sa ii inchiriezi si lui un costum de Fat Frumos, pentru 900 de dolari. Vestea proasta este ca aceste costume de nunta sunt disponibile numai in Japonia deocamdata.

Citeste si:

12 designeri de rochii de mireasa Made in Ro

Foto: Disney/Kuraudia Co