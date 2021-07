Singurul mod in care o relatie poate esua cu adevarat este daca nu inveti nimic din ea.

Auzim adesea despre relatii care esueaza dar oare este chiar asa? Cercetarile arata in mod clar ca iubirea este in stransa legatura cu evolutia. Cu toate acestea, in timp, puteti stagna, astfel incat incheierea unei relatii reprezinta o oportunitate pentru reinnoire dezvoltare personala.

