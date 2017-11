Relatia voastra e facuta sa reziste? Iata cum iti poti da seama!

Iata cateva lucruri care iti spun, cu siguranta, ca relatia voastra e facuta sa reziste. De obicei, atunci cand intram intr-o noua relatie, ne uitam mai degraba dupa lucrurile care nu sunt in regula, pentru ca nimeni nu vrea sa isi piarda timpul. Cu toate acestea, iata cateva lucruri surpinzatoare care iti pot spune daca voi doi sunteti meniti sa fiti impreuna.

Cum va exprimati gelozia

Desi gelozia este privita, in majoritatea timpului, drept o manifestare toxica si negativa pentru o relatie, mai important in compatibilitatea dintre voi este felul in care aceasta este exprimata. Acceptarea faptului ca sunteti vulnerabili cand vine vorba despre relatia dintre voi este un lucru pozitiv si poate sa faca o relatie sa devina si mai stransa. Cel mai important lucru este sa comunicati si sa ajungeti la un consens.

Cum vorbiti unul cu celalalt

Iti vine sa crezi sau nu, sfarsitul sau, dimpotriva, durabilitatea unei relatii tine foarte mult de tonul pe care il folosesc partenerii atunci cand se adreseaza unul altuia. Asta pentru ca limbajul, felul in care vorbiti unul cu altul, este foarte strans de reactiile emotionale ale unei persoane. Retine, importante sunt nu numai cuvintele folosite intr-o discutie cu partenerul tau ci si tonul pe care il alegi. Asta pentru ca, in functie de tonul tau, o propozitie pe care o spui poate fi perceputa de celalalt intr-o infinitate de moduri.

Cum dormiti

Un lucru atat de simplu precum este dormitul iti poate afecta relatia chiar fara sa iti dai seama. Daca nu aveti un ritm comun (spre exemplu, daca unul dintre voi se culca mai devreme iar celalalt mai tarziu) se prea poate sa aveti probleme in relatie. Stiinta a descoperit ca oamenii care au parte de mai multe ore de somn se simt mai multumiti de relatia lor in urmatoarea zi.

Cum ati fost crescuti

Se prea poate sa stii deja asta, dar daca nu stii, iti spunem noi: background-ul tau familial si felul in care ai fost crescuta joaca un rol imens in relatiile pe care le ai. Spre exemplu, daca voi doi ati fost crescuti in medii diferite, unul mai relaxat si altul mai strict, cu mai multe reguli, sansele sa aveti conflicte in relatie cresc drastic. Iar asta pentru ca oamenii care au fost crescuti diferit au perspective diferite asupra vietii.

Foto: Instagram