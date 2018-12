Reguli esențiale pentru o viață sexuală mai picantă

S-a instaurat rutina la tine în dormitor sau eșți mulțumită cu viață ta sexuală, dar parcă lipsește, totuși, ceva? Stai liniștită! Nu ti se întâmplă doar ție. Un studiu arată că aproximativ 60% dintre bărbați și femei își doresc că viața lor sexuală să fie mai picantă și mai amuzantă.

Iată ce poți face pentru a avea o viață sexuală mai picantă

1. Încetează să te prefaci

Mai mult ca sigur nu ai spune despre o întâlnire că a fost reușită când, de fapt, această a fost una dintre cele mai plictisitoare din viața ta, corect? Atunci de ce ai minți în dormitor? Dacă vrei să fii și mai entuziasmată despre viață ta sexuală, să te prefaci că îți place ceva când, de fapt, nu te impresionează deloc, nu este cea mai bună idee. Dacă te prefaci că ai un orgasm înseamnă că el nu o să înțeleagă că acea poziție sau acel lucru nu te excită și va continua să facă la fel. Fă-l să înțeleagă că nu e cea mai strălucită idee, prin limbajul corpului sau chiar spune-i direct. Cu cât este mai excitant pentru tine, cu atât mai mult va fi și pentru el.

2. Îți ignori instinctele

Există acel stereotip care spune că doar bărbații vor să încerce lucruri noi atunci când vine vorba despre sex. Greșit! Femeile, după cum spun și studiile, sunt cele care se gândesc mult mai mult la lucruri care să le scoată din monotonie viața sexuală. Așa că nu îți mai ignora ideile și plăcerile și, chiar dacă ți se pare un pic prea mult, încearcă! Fă-ți o listă cu ceea ce vrei să experimentezi și, în fiecare zi, pune-le în aplicare. Alte poziții? Sex înainte să pleci la serviciu? Just do it!

3. Dă frâu liber imaginației

Cum să faci ca o simplă idee să devină realitate? Aplic-o în contextul unei fantezii care îl implică și pe iubitul tău. Îi poți spune că ai avut un vis super „hot” în care făceați sex în duș sau că unele secvențe din cartea „50 Shades of Grey” chiar nu ți le poți scoate din minte. Îi vei stârni, fără îndoială, apetitul.

4. Alege poziția sexuală, în funcție de starea ta de spirit

Cum și întâlnirile tale variază de la cele romatice la cele pasionale sau pline de aventură, așa trebuie să fie și viață sexuală. Simți nevoia să îți privești partenerul în ochi și să îi transmiți cât de mult te bucuri de sexul cu el? Alege poziția misionarului. Ai chef, cum ajungi acasă, să scapi cât mai repede de haine și să sări, la propriu, pe iubitul tău? Poziția Upstanding Citizen este perfectă! (el se află în picioare iar tu îl îmbrățișezi, având picioarele în jurul lui). Ești pregătită să deții controlul? Reverse cowgirl este ceea ce trebuie să încerci! (el este întins pe spate, iar tu afli deasupra lui, însă cu spatele la el)

5. Programează

Poate să sune un pic exagerat. Gândește-te o secundă! În agenda ta scrie că la ora 18:30 te vei întâlni cu partenerul tău. Nu te face să te simți și mai nerăbdătoare pe parcursul zilei? Abia aștepți să îi arăți iubitului noua lenjerie pe care ai ales-o special pentru voi și să îi spui cât de mult te-ai gândit la momentul acesta toata ziua, nu-i așa? Iar dacă nu ești atât de nerăbdătoare să îl vezi, ei bine, draga mea, înseamnă că flacăra dintre voi doi se stinge. Există două soluții: ori o reaprinzi ori o stingi de tot! Dar nu despre asta vorbim în acest material, așadar…

6. E momentul să te deghizezi

Folosește propunerile pe care ți le oferă magazinele cu ocazia Halloween-ului sau chiar sex-shop-urile ca să te transformi într-un personaj. Fie că alegi clasica asistentă sexy sau chiar o simplă perucă blondă vă oferă posibilitatea de a experimenta o nouă fantezie, lăsând inhibițiile la o parte.

7. Pe rând

Un alt joc pe care puteți să îl faceți este să stabiliți zile speciale pentru fiecare. Astăzi, el face tot ceea ce îi ceri tu. Mâine? Tu îi îndeplinești dorințele. În primul rând vă va ajuta să vă cunoașteți mai bine și, mai mult decât atât, nu mori de curiozitate să afli ce este cu adevărat în mintea lui?

8. Nu sta prea mult pe gânduri

Dacă ești genul de persoană care caută mereu ceva nou din punct de vedere sexual, nu sta pe gânduri data viitoare când ai o idee. Cum să îți faci partenerul să adopte ideea ta fără să i-o comunici verbal? Ia o pauză și sărută-l înainte să schimbi poziția.

Citește și:

Lucruri pe care experții în sex le recomandă fiecărei femei

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK