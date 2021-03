Reality show-uri cunoscute, care au fost subapreciate dar care merită vizionate oricând ai ocazia

În anii 2000, am avut parte de multe reality show-uri care au captivat privitorii. Pe măsură ce am evoluat, atât personajele, cât și subiectele s-au schimbat. În timp ce unele reality show-uri au avut parte de multe aprecieri într-un timp foarte scurt, altele au fost uitate destul de rapid și nu au primit recunoașterea pe care o meritau.

9. Project Runway (2004 – )

Project Runway este unul dintre cele mai longevive seriale TV. Show-ul prezintă cum designerii de modă care aspiră la o carieră în această industrie își expun lucrările în fața unui juriu, iar în fiecare săptămână un designer este eliminat din competiție. Serialul a fost destul de subapreciat, deși are o distribuție diversă, iar tema principală, și anume angajamentul față de modă și felul în care ajunge la public, este actuală și în zilele noastre. Timp de 16 sezoane, Heidi Klum și Tim Gunn au fost prezentatorii serialului.

8. The Osbournes (2002 – 2005)

Dacă te numeri printre fanii starului rock Ozzy Osbourne, acest serial va fi pe placul tău pentru că propune o privire mai atentă în viața acestuia, dar și a familiei sale. Decizia de a face un reality show orientat către viața starului rock a fost dezbătută, însă fanii au apreciat pentru că aveau ocazia să afle mai multe despre Ozzy, soția acestuia, Sharon, și cei doi copii ai lor, Jack și Kelly Osbourne.

7. Rock Of Love With Bret Michaels (2007 – 2009)

Printre show-urile populare în anii 2000 se numărau și cele care expuneau viața amoroasă a diferitelor personalități. Un exemplu ar fi și Rock Of Love With Bret Michaels care îl surprindea pe Bret Michaels, solistul trupei rock Poison. Cu ajutorul mai multor provocări, femeile concurau pentru șansa de a trăi cu Bret Michaels.

6. My Fair Brady (2005 – 2008)

În serialul My Fair Brady, Adrianne Curry, America’s Next Top Model, își dorește ca iubitul ei, Christopher Knight, să se căsătorească cu ea. În caz contrar, ea pleacă. My Fair Brady a avut trei sezoane, însă în 2013 Adrianne Curry și Christopher Knight au renunțat la serial.

5. Road Rules (1995 – 2007)

În Road Rules, un grup de 5 până la 6 persoane, în special adolescenți, sunt aleși să călătorească împreună și să ducă la bun sfârșit diverse misiuni pentru ca ulterior să primească o răsplată. În fiecare sezon, acești străini călătoreau într-un nou loc. Show-ul TV a avut 14 sezoane și s-a bucurat de un succes impresionant pentru MTV, postul care l-a difuzat.

4. Rock The Cradle (2008)

Rock The Cradle a fost un show de talente în care copiii vedetelor rock cântau în fața unor jurați. Emisiunea a durat un sezon în 2008, iar gazda a fost actorul Ryan Devlin. În ciuda faptului că această competiție nu a adus în fața oamenilor câștigători precum cei ai show-ului American Idol, tot a avut parte de aprecieri pentru dinamică.

3. Scream Queens (2008 – 2010)

Scream Queens a fost un reality show surprinzător, iar asta pentru că 10 actrițe necunoscute participau într-o competiție care le oferea șansa de a primi un rol într-un film horror de la Lionsgate Films. Actrița Tanedra Howard a câștigat primul sezon și un rol în Saw VI.

2. Who Wants To Be A Superhero? (2006 – 2007)

În 2006, legendarul creator de benzi desenate Stan Lee a găzduit un reality show numit Who Wants To Be A Superhero?, în care 11 concurenți își creează propriul alter ego de supererou. Cel care câștiga avea șansa să apară într-o astfel de carte a lui Stan Lee.

1. Project Greenlight (2001 – 2015)

Project Greenlight a fost creat de Matt Damon și Ben Affleck și oferă o perspectivă asupra încercărilor și problemelor în ceea ce privește producerea unui film independent. În al doilea sezon, cei doi își expun viziunea în calitate de scriitori și regizori.

Citește și:

10 actori celebri de la Hollywood care au dispărut de pe marile ecrane

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro