Reality check. Un poem de Mihail Tamba

reality check

ai 13 ani și ți se pune-un nod în gât când îl vezi pe c. la vestiar se

schimbă de short-ul roșu glumiți despre

lucruri aproape

sexuale și ce a mai

marcat în vacanța de

vară

ești atât de confuz încât fugi să te schimbi în

baie

să nu se vadă ce

simți

după ore te vezi cu prietena în

parc îți vine să te strângi de gât cu

mâinile

ei fine și naive

închizi ochii când te

sărută să uiți că-s buze de

fată

te gândești tot la c. și te urăști atât de mult încât

îi dai b*llying colegului ăla slab din ultima

bancă

cu care n-ai nimic de fapt tu ai ce

ai cu

tine și cu faptul că ai sărutat o

fată

vine valentines day iar trandafiri și ciocolată în formă de inimioară

de-atunci urăști ciocolata în formă de

inimioară

ai 13 ani și net pe telefon pentru prima dată

de când așteptai asta și intri să

cauți despre ce crezi că ai putea fi

adică gay

ce păcat nicio poveste cu vreun prinț care

iubește un alt

prinț

niciun cartoon cu el care îi oferă flori unui alt

el

nicio melodie de salvat în winamp despre

doi băieți

tot cauți chestii despre gays și

tot ce

găsești sunt filme

porno xxx bărbați fierbinți din apropiere

live chat

fetish daddy f*cks petite twink

older brother

r*pe

ai 13 ani și încerci să îți

crestezi o

venă mă-ta crede că ești emo

la prima țigară băgată în spatele școlii m. râde hehe

băieții emo sunt

gay

mai bine asculți manele v. prietena care ți-a dat o palmă acum doi ani e

și ea emo mai nou dar e

prea săracă și pentru asta nu-și

permite haine negre și

mascara

de ce toate fetele din clasă vorbesc cu tine despre

menstruație și altele

ai 13 ani și începi să te urăști pentru toate

întrebările

fără răspuns

dacă nu-mi răspunde nimeni înseamnă că nu e nimic de zis înseamnă că

acum

e prima dată când un băiat de

13 ani simte chestiile

astea

prin urmare e greșit de-acolo crește ura care va

culmina cu tine lovind o pisică cu

piciorul

șutul ăla ți l-ai fi tras ție de fapt

în cap sau în burtă probabil în piept în

c*aie

ai 13 ani și-abia peste încă 13

o să-nțelegi

treptat

ce se-ntâmpla atunci

înțelegerea te va costa cam 150 de lei pe

săptămână

banii de i*rbă gen

sheeeeeesh

doar că atunci vei fi deja cu intimitatea

tocită între timp

colegul slab din ultima bancă va lucra în germania și v. va fi măritată și cu

2 copii iar

c. va ajunge dj pe soundcloud tu

vei fi mândria școlii și nimeni nu va ști câtă ură

ți-ai îndesat pe sub

haine pisica

aia va muri sfâșiată de

câinele

turbat pe care mă-ta l-a adus acasă de

milă

la fel cum a făcut cu

bărbatul

alcoolic și violent

iar fetelor le va mai întârzia menstruația din când în când vei ști totul despre

tampoane și avortul

medicamentos

tu nu-ți vei mai cresta venele dar pe interior vei fi numai

sânge ewww

de simțit nu vei mai simți nimic vei vrea să te

dai cu inima de-o piatra doar ca să te doară și să știi că

e încă acolo ca la 13 ani când în

vestiar îți dădeai seama că tu chiar ai o inimă și chiar

bate oricum

terapeuta nu te mai lasă să zici kms faci

terapie cognitiv

comportamentală

îți dai hi5 în oglindă și-ți spui I am

enough

te speli pe dinți cu mâna stângă plus

5 second rule

ideea e că

schimbăm comportamente ca să schimbăm gânduri știi ce

zic dar gândul că mă-ta nu te acceptă și încă

vrea să te ducă la arsenie boca să te

vindece

cine l-ar putea schimba banii

pe care-i dă la popi și vrăjitoare mai bine ți

i-ar da să-ți iei sneakerși și s-o

ierți n-ai cum să uiți

că l-a rugat pe unchi-tău să te ducă la

c*rve e

scorpion

și nimănui nu-i pasă că tu nu poți dona sânge

din când în când îți mai pui tinderul pe

berlin

daddyyy chiiiiill unde

fugi

fiecare zi îți trece ca o roată de tractor

pe o stradă pustie ieși cu prietenii la bere și le zici

iată acum râd cu voi ca să pot plânge când

sunt singur oricum nu veniți la

pride

și v-aș ruga să nu-mi mai recomandați cărți și filme

cât despre dumnezeu mai bine

lasă

îți faci câte un reality check și-ți dai seama că ce credeai să fie

pulsul e de fapt copilul interior care se lovește ritmic

cu capul de-un

zid

știu că am mai spus asta dar într-o lume

ideală masturbarea ar fi

inutilă

happy

pride

month

Foto: arhiva personală