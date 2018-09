Reacția lui Tyrion la scena de sex dintre Daenerys și Jon Snow din `Game of Thrones` dezvăluie detalii despre continuarea show-ului

Finalul celui de-al șaptelea sezon din `Game of Thrones` a apărut în urmă cu un an, dezvăluind că Jon Snow s-a culcat cu mătușa lui, Daenerys Targaryen, fără să știe acest lucru. Pentru a adăuga un plus de confuzie, în timpul scenei de sex, îl vedem pe Tyrion Lannister, privindu-i pe cei doi, confuz, din afara camerei. Peter Dinklage a vorbit cu cei de la Entertainment Weekly despre semnificația din spatele acestei scene.

„Petrecând atât de mult timp cu Tyrion, este vorba atât de ceva profesional, cât și personal. În mod evident, are sentimente față de Daenerys. O iubește, sau cel puțin așa crede. Nu este sigur de acest lucru pentru că nu are tocmai un trecut strălucit în privința femeilor de care a fost îndrăgostit. Există gelozie aici. Îl iubește și pe Jon Snow, de asemenea. Ei sunt cei doi oameni cu care împarte cele mai multe lucruri în comun, într-un fel – amândoi sunt oarecum excluși de familie, pentru că au refuzat să urmeze drumul pe care au mers ai lor. Se întreabă cât de inteligentă este această mișcare (Jon și Dany împreună) pentru că pasiunea și politica nu se înțeleg tocmai bine. Știe că cei doi formând un cuplu poate fi un lucru foarte periculos”.

Jeremy Podeswa, cel care a regizat episodul, și-a exprimat viziunea în legătură cu reacția lui Tyrion, spunându-le celor de la The New York Times, anul trecut: „Din punctul meu de vedere, Tyrion a fost mereu cu trei pași înainte. Atât timp cât există o alianță profesională între Dany și Jon, este un lucru pe care toată lumea și-l dorește. Ne putem imagina că este o alianță salvatoare. Dar atunci când lucrurile devin personale, oamenii iau decizii bazate pe sentimente, deci cred că el vede potențialul ca lucrurile să devină foarte complicate. Ne întrebăm, de asemenea, care va fi rolul lui în această nouă alianță, nu-i așa? Deci există un fel de precauție aici”.

Precum Dinklage, Podeswa crede că Tyrion este puțin îndrăgostit de Daenerys, dar nu neapărat într-un mod romantic. „Are un respect imens pentru ea, și poate că există și un mic element romantic, dar este mai mult o manevră despre cine deține adevărata putere” spune directorul.

Al optulea sezon din `Game of Thrones` va avea premiera în 2019, deci încă mai avem timp să reflectăm asupra teoriilor cu privire la reacția lui Tyrion din cadrul renumitei scene.

