Prototipul unui robot de dezinfecție pentru combaterea coronavirusului, dezvoltat de niște tineri din România

Au trecut mai bine de zece ani de când Ioana Calen și Paul Popescu au pus bazele Modulab, o platformă multi-disciplinară care combină tehnologia cu arta și designul. La început, nimeni nu prea știa cu ce se ocupă, dar au devenit cunoscuți după ce au amenajat Pavilionul României de la Bienala de la Veneția din 2012 și au început să fie căutați de clienți din publicitate care aveau nevoie de proiecții holografice, instalații sau roboți. Dacă arunci un ochi pe pozele de pe pagina lor de Facebook vei vedea în laboratorul lor, printre foarte multe obiecte de tot felul, un robot realizat cu o imprimantă 3D care imită trăsăturile umane și care pare împrumutat din clipul lui Björk All is full of love. Dar nu toți roboții arată așa. Cel mai recent prototip produs de Modulab pare de la distanță o simplă cutie galbenă, dar este o platformă inteligentă de transport ce poate fi controlată de la distanță.

După ce pandemia de coronavirus a început să se împrăștie amenințător în toată lumea, iar spitalele au început să nu mai facă față, cei de la Modulab s-au gândit să ajute. Și pentru că momentan e nevoie de dezinfectare mai mult ca niciodată, au adaptat robotul pe care îl aveau deja și i-au atașat niște tuburi fluorescente care emit radiații UV. Această metodă este probată deja și folosită în săli de chirurgie sau în cabinete stomatologice pentru dezinfectare și sterilizare și se pare că funcționează inclusiv împotriva virusului SARS-CoV2. Paul Popescu, co-fondator Modulab spune că ei nu au inventat o metodă nouă, ci au preluat una a cărei eficiență era deja dovedită și au combinat-o cu ce aveau deja: „Razele UV au o lungime de undă foarte mică și o energie foarte mare, iar atunci când lovesc o moleculă de ADN, pur și simplu, o distrug. Asta se întâmplă și când te arzi la soare dacă nu te dai cu protecție. Noi folosim asta pentru a distruge viruși sau bacterii fără să fie nevoie să dai cu clor sau dezinfectant lichid pe suprafață.”

Acum două zile, aceștia au postat pe Facebook o poză și un filmuleț cu noul robot în acțiune. Paul spune că mai sunt necesari câțiva pași până la a ajunge la stadiul de produs, dar au primit deja destule propuneri de testare, inclusiv din partea Spitalului „Victor Babeș” sau Spitalului de Boli Infecțioase de la Cluj. „Ne mai ajută și alți oameni care au conexiunile necesare să accelerăm asta – să le trimitem acolo și să vedem rezultatele -, s-au mobilizat foarte rapid oamenii. Cred că orice chestie care dă un pic de speranță e binevenită în contextul ăsta.” Acum este important ca robotul să poată funcționa într-un spațiu fără intervenție din partea cuiva și să fie controlat de la distanță, pentru că oamenii nu trebuie sub nicio formă expuși la raze UV atât de puternice. Puterea tuburilor instalate este în jur de 1000 de wați, astfel încât acestuia i-ar lua între 15 și 30 de minute pentru a dezinfecta o sală, estimează Paul.

Paul a observat că odată cu pandemia de coronavirus, au crescut și cererile de mașini care pot fi controlate de la distanță, pentru a reduce contactul interuman. În unele țări unde legislația o permite, se fac chiar livrări autonome, iar în Wuhan (China) a fost deschis un spital unde personalul era format din roboți, ca să nu mai vorbim de dronele care îi atenționează pe oameni să stea în casă. Chiar dacă România este la ani distanță de așa ceva, cei de la Modulab s-au concentrat în ultimii ani pe robotică și automatizare. „Noi putem să luăm creierul pe care l-am făcut, la care lucrăm de șase ani deja, și să-l integrăm în diverse aparate – de dezinfecție, de curățenie, de livrare – în măsura în care avem și cerere. Noi putem să-l facem de dragul prototipului și al cercetării, dar dacă e o cerere concretă cu atât mai bine.” Până la vară, vor să facă și niște roboți de teleprezență pentru muzee, cu atât mai mult cu cât nu știm exact cât va mai dura această perioadă de auto-izolare. Asta înseamnă că ne vom putea plimba printr-un muzeu cu ajutorul unui robot pe care îl controlăm și nu printr-o copie virtualizată, pentru o experiență mai aproape de cea reală.

M-aș fi gândit că oamenii vor fi mult mai reticenți la chestii care țin de inteligență artificială și robotică, mai ales când vine vorba de un domeniu atât de sensibil cum e sănătatea. Dar numeroasele comentarii pozitive de pe pagina Modulab (multe venite din partea unor medici) sunt chiar entuziasmate. Paul e de părere că acestea vin din partea unor oameni care știu cu ce se confruntă și că dacă e ceva care să ne salveze, tehnologia va fi aceea: „În domeniul medical, lucrurile s-au mișcat acum cu o viteză incredibilă. La nicio altă epidemie de până acum nu s-au mișcat atât de repede – la Ebola, la SARS1, niciunde. Pentru că toate astea avansează și e un ritm accelerat de salt tehnologic. Ai mai multe mijloace de colaborare, de comunicare, putere mai mare de calcul, algoritmi mai specializați. Ăsta o să fie companionul supraviețuirii umane în viitor, dacă o ținem tot așa cu factorii de mediu, cu schimbările climatice, cu poluarea, cu mâncarea. De acolo cred că o să vină, nu știu dacă salvarea, dar confortul supraviețuirii.”

Foto: Modulab

