Programul American Independent Film Festival 2018

American Independent Film Festival 2018 sau Festivalul de Film Independent American are loc zilele acestea în capitală așa că iată programul complet. Actorul Sebastian Stan, starul de pe coperta ediției ELLE Man de mai, va fi prezent la câteva dintre proiecțiile filmului „I, Tonya” la București!

Vineri, 27 aprilie

CinemaPRO

18:00 – LADY BIRD, de Greta Gerwig, (2017, 1h 34 min). Globul de Aur pentru Cel mai bun film și cea mai bună actriță, 2018.

Introducere de Ionut Mareș

20:30 – I, TONYA, de Craig Gillespie, (2017, 2h). Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. În prezența actorului Sebastian Stan + Q&A

Cinema Muzeul Țăranului

17:30 – FACES, de John Cassavetes, (1968, 2h 10 min). Nominalizat la Oscar pentru cel mai bun scenariu, 1969. Introducere de Cristian Tudor Popescu. Intrarea liberă*

20:30 – THE RIDER, de Chloé Zhao, (2017, 1h 44 min). Premiul C.I.C.A.E. Cannes 2017. Introducere de Andrei Tănăsescu

Sâmbătă, 28 aprilie

CinemaPRO

18:00 – I, TONYA, de Craig Gillespie, (2017, 2h). Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Eveniment caritabil în prezența actorului Sebastian Stan + open talk

Cinema Muzeul Țăranului

16:00 – SHADOWS, de John Cassavetes, (1959, 1h 27min). Festivalul de film de la Veneția 1960. Intrarea liberă*

18:30 – MENASHE, de Joshua Z Weinstein, (2017, 1h 22 min). Sundance Film Festival, 2017. Introducere de Andrei Tănăsescu

20:30 – LUCKY, de John Carroll Lynch, (2017, 1h 28 min) SXSW Film Festival, 2017. Premiul Juriului Ecumenic, Locarno 2017. Introducere de Andrei Tănăsescu

Duminică, 29 aprilie

CinemaPRO

16:00 – LUCKY, de John Carroll Lynch, (2017, 1h 28 min) SXSW Film Festival, 2017. Premiul Juriului Ecumenic, Locarno 2017

18:00 – THE RIDER, de Chloé Zhao, (2017, 1h 44 min). Premiul C.I.C.A.E. Cannes 2017

20:30 – WONDER WHEEL, de Woody Allen, (2017, 1h 41 min) New York Film Festival 2017. Introducere de Ionut Mareș

Cinema Muzeul Țăranului

15:30 – GLORIA, de John Cassavetes, (1980, 2h 3 min). Leul de Aur, Veneția. Intrarea liberă*

18:00 – AN EVENING WITH BEVERLY LUFF LINN, de Jim Hosking, (2017, 1h 48 min). Sundance Film Festival 2018. Introducere de Andrei Tănăsescu

20:30 – LADY BIRD, de Greta Gerwig, (2017, 1h 34 min). Globul de Aur pentru Cel mai bun film și cea mai bună actriță, 2018

Club Control

20:30– KUSO de Flying Lotus (2017, 1h 45 min.) Selecție Sundance Film Festival 2017

Luni, 30 aprilie

CinemaPRO

18:00 – GOLDEN EXITS, de Alex Ross Perry, (2017, 1h 34 min). Sundance Film Festival. Introducere de Ionut Mareș

20:30 – I, TONYA, de Craig Gillespie, (2017, 2h). Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Introducere Sebastian Stan

Cinema Muzeul Țăranului

17:30 – THE KILLING OF A CHINESE BOOKIE, de John Cassavetes, (1976, 2h 15 min). Intrarea liberă*

20:30 – CERTAIN WOMEN, de Kelly Reichardt, (2016, 1h 47 min). Cel mai bun film, BFI London 2016. Introducere de Andrei Tănăsescu

Marți, 1 mai

CinemaPRO

17:30 – WONDERSTRUCK, de Todd Haynes, (2017, 1h 56 min). În competiție, Cannes 2017. Introducere de Irina Margareta Nistor

20:30 – MENASHE, de Joshua Z Weinstein, (2017, 1h 22 min). Sundance Film Festival 2017

Cinema Muzeul Țăranului

18:00 – THE SHOOTING de Monte Hellman, (1968, 1h 22 min). Introducere de Kent Jones. Intrarea liberă*

20:30 – WONDER WHEEL de Woody Allen, (2017, 1h 41 min). New York Film Festival 2017. Introducere de Irina Margareta Nistor

Macaz Bar Teatru Coop.

20:00 – ICE de Robert Kramer, (1970, 2h 10 min.) Prezentat in secțiunea Special Screenings de Andrei Rus. Intrare liberă

Miercuri, 2 mai

CinemaPRO

17:30 – CERTAIN WOMEN, de Kelly Reichardt, (2016, 1h 47 min). Cel mai bun film, BFI London 2016

20:00 – THE FLORIDA PROJECT, de Sean Baker, (2017, 1h 51 min). Directors’ Fortnight, Cannes 2017. Introducere de Kent Jones

Cinema Muzeul Țăranului

17:00 – A WOMAN UNDER THE INFLUENCE, de John Cassavetes, (1974, 2h 35 min). Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță, 1975. Introducere de Kent Jones. Intrarea liberă*

20:30 – GOLDEN EXITS, de Alex Ross Perry, (2017, 1h 34 min). Sundance Film Festival, 2017

Joi, 3 mai

CinemaPRO

18:00 – THE FLORIDA PROJECT, de Sean Baker, (2017, 1h 51 min). Directors’ Fortnight, Cannes 2017

20:30 – AN EVENING WITH BEVERLY LUFF LINN , de Jim Hosking, (2018, 1h 48 min) Sundance Film Festival 2018

Cinema Muzeul Țăranului

18:30 – Selecție BRUCE CONNER, „Crossroads” (1976), „Report” (1967), „Looking for Mushrooms” (1996). Introducere de Kent Jones. Intrarea liberă*

20:30 – WONDERSTRUCK, de Todd Haynes, (2017, 1h 56 min). În competiție, Cannes 2017. Introducere de Irina Margareta Nistor

*Intrarea liberă în limita locurilor disponibile.

Biletele pentru American Independent Film Festival 2018 se pot achiziționa AICI.

