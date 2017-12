Principesa Margareta, mesaj pentru poporul roman

Principesa Margareta a transmis prima declaratie dupa moartea Regelui Mihai I, anuntand ca va prelua rolul acestuia:

„Romani,

Tara a pierdut pe Regele Mihai I. Timp de peste noua decenii, el a inchinat Romaniei toate puterile, cu devotament si rabdare.

Am pierdut, ca voi toti, un parinte. O pierdere personala si o pierdere pentru intreaga Natiune. In aceste clipe grele, suntem uniti in suferinta noastra.

Cu infinita iubire si principii puternice, Regele Mihai a inscris in cartea Neamului cea mai valoroasa pagina din istoria contemporana.

Bunatatea si iertarea sa au invins toate relele secolului trecut. Intelepciunea lui a asigurat continuitatea identitatii noastre, in momente de grava abatere de la mersul firesc al tarii. Regele nostru a fost o parte din fibra Statului roman.

Prin intreaga sa viata, tatal meu a continuat legatura Familiei Regale cu natiunea romana. Pentru ziua noastra de maine, el ne-a daruit ziua lui de astazi.

Incepe un nou timp pentru Casa Regala a Romaniei. Cu aceleasi principii si sentimente ca ale tatalui meu, voi continua sa servesc interesele fundamentale ale poporul roman.

Asa sa ne ajute Dumnezeu!“

Regele Mihai I va fi adus in Romania pe 13 decembrie, iar inmormantea va avea loc la Manastirea Curtea de Arges pe 16 decembrie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE