Primii artiști confirmați la UNTOLD 2019!

Organizatorii festivalului UNTOLD 2019 pregătesc ediția aniversară de cinci ani, care va depăși toate experiențele trăite de fanii evenimentului în primele patru ediții. Devenit un fenomen internațional și unul dintre evenimentele muzicale ale anului de la care nu trebuie să lipsești, UNTOLD 2019 aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artiști internaționali.

Primii artiști anuntați în line-up-ul festivalului sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live. Acestea sunt doar primele nume dintr-un line-up care se anunță a fi unul legendar la ediție aniversară.

DJ-ul care la numai 22 de ani a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv numărul 1 în lume de către revista DJ MAG, MARTIN GARRIX, revine pe mainstage-ul festivalului UNTOLD. Artistul a făcut un show incredibil în 2016 și 2017 și se află pe primele locuri în topul preferințelor tinerilor din întreaga lume.

DAVID GUETTA a fost la prima ediție a festivalului, în 2015 și a rămas impresionat de căldura cu care l-au primit fanii din România. Tocmai pentru că a fost o experiență unică și memorabilă pentru el, artistul se reîntoarce pe scena principală a festivalului UNTOLD ca să celebreze împreună cu fanii, ediția aniversară a unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa.

