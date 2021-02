Premiile Oscar 2021: 10 actrițe care au șanse mari să fie nominalizate

În ciuda contextului neprietenos pentru industria cinematografică și nu numai, acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să ne facem predicțiile pentru premiile Oscar 2021. Gala Premiilor Oscar din acest an a fost amânată pentru data de 25 aprilie, dată fiind situația actuală.

În ceea ce privește premiul pentru cea mai bună actriță, sunt destule candidate demne de câștigarea acestui premiu. Se mai pot schimba o mulțime de lucruri până când va avea loc gala, însă noi îți propunem câteva nume de actrițe care au șanse mari să se regăsească pe lista de nominalizări.

Elisabeth Moss – The Invisible Man/Shirley

Actrița Elisabeth Moss joacă în două filme care îi pot aduce marele premiu la Oscar. Este vorba despre The Invisible Man, un film în care o interpretează pe Cecilia Kass, o femeie care are suspiciuni în legătură cu sinuciderea fostului ei iubit abuziv. Pe măsură ce sesizează o serie de consecințe, încearcă să le demonstreze celor din jur că este bântuită de o persoană pe care nu o poate vedea. Al doilea film este Shirley, în care joacă rolul autoarei Shirley Jackson în timp ce lucrează la romanul ei gotic, Hangsaman. Pentru ambele pelicule, actrița a primit aprecieri din partea criticilor.

Nicole Beharie – Miss Juneteenth

Nicole Behanie o interpretează pe Turquoise Jones în filmul Miss Juneteeth. Filmul surprinde povestea unei foste regine a frumuseții și mame, care decide să își sprijine fiica adolescentă în concursul Miss Juneteenth, sperând să nu facă aceleași greșeli ca ea. Nicole a câștigat și Premiul Gotham pentru cea mai bună actriță datorită interpretării sale din Miss Juneteenth, așa că ne-ar putea surprinde cu prima ei nominalizare la Oscar.

Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always

Never Rarely Sometimes Always explorează tema avortului și a prejudecăților din jurul acestei decizii care naște cu fiecare ocazie dezbateri. Actrița Sidney Flanigan o interpretează pe Autumn, o adolescentă de 17 ani care află că este însărcinată și pleacă la New York împreună cu verișoara ei, acolo unde va primi ajutor medical pentru a face avort. Pelicula a primit recenzii pozitive din partea criticilor, iar rolul i-a adus actriței un premiu din partea New York Film Critics Circle Awards.

Michelle Pfeiffer – French Exit

Au trecut aproape 30 de ani de la ultima nominalizare la Oscar a actriței Michelle Pfeiffer. În filmul French Exit, regizat de Azazel Jacobs, actrița o interpretează pe Frances Price, o femeie din Manhattan care trăiește din ceea ce i-a rămas din moștenire și decide să se mute la Paris împreună cu fiul și pisica ei. În urma interpretării sale, actrița a primit o mulțime de aprecieri.

Zendaya – Malcolm & Marie

Rolul din Malcolm & Maria, filmul pe care îl poți urmări pe Netflix începând cu 5 februarie, îi poate aduce actriței Zendaya un premiu Oscar. Pelicula se concentrează pe două personaje, un cineast, Malcolm (John David Washington), și iubita sa, Marie (Zendaya). După ce se întorc acasă de la premiera unui film, se așteaptă să primească apreciere din partea criticilor și succes din punct de vedere financiar. Diferența de 12 ani dintre ea și Washington a stârnit destul de multe critici în rândul fanilor. Însă, la cei 24 de ani, Zendaya pare a fi o actriță cu un viitor promițător. În 2020, în cadrul Premiilor Emmy, Zendaya a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal într-o dramă pentru interpretarea din serialul Euphoria.

Sophia Loren – The Life Ahead

Fanii legendarei Sophia Loren au ocazia să o vadă jucând în filmul The Life Ahead, regizat de fiul actriței, Edoardo Ponti, după o pauză de mai bine de 10 ani. Ea o interpretează pe Madame Rosa, o supraviețuitoare a Holocaustului, care ajută la creșterea copiilor lucrătoarelor sexuale. Actrița în vârstă de 86 de ani a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în 1961, pentru filmul Two Women, și a mai primit un Oscar pentru întreaga carieră în 1991. Ultima nominalizare la Oscar a primit-o în 1965 pentru Marriage Italian Style.

Vanessa Kirby – Pieces Of A Woman

În Pieces Of A Woman, Vanessa Kirky o joacă pe Martha, o femeie a cărei viață se schimbă după ce o naștere la domiciliu se transformă într-o tragedie de neînchipuit. Interpretarea actriței i-a adus Cupa Volpi pentru cea mai bună actriță. Criticii au avut cuvinte de laude la adresa filmului și performanței sale și am putea spera că se va regăsi printre numele actrițelor nominalizate la Oscar.

Frances McDormand – Nomadland

Actrița Frances McDormand este deja câștigoare a două premii Oscar datorită rolurilor sale din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri și Fargo. În Nomadland, o vedem în rolul unei femei de 60 de ani care își pierde locul de muncă și decide să își vândă bunurile. Își cumpără o rulotă și călătorește prin țară în căutarea unei slujbe. Nomadland a câștigat deja în septembrie 2020 premiul publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto și Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia.

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Promising Young Woman este un thriller în care o regăsim pe Carey Mulligan în rolul principal, o tânără care e traumatizată de un eveniment tragic din trecutul ei și caută răzbunare. Cu acest rol, actrița Carey Mulligan pare mai pregătită ca niciodată să câștige un premiu Oscar. În 2010, a fost nominalizată pentru interpretarea sa din drama An Education.

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

În 2017, Viola Davis a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar datorită rolului din Fences, devenind astfel și prima actriță de culoare câștigătoare a unui premiu Tony, Emmy și Oscar. Acțiunea filmului Ma Rainey’s Black Bottom are loc în Chicago în 1927, iar Viola Davis interpretează rolul unei cântărețe talentate de blues, în contradicție cu managerul ei, care îi controlează muzica.

