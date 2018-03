Premiile Gopo 2018 îți arată că noi am înțeles fix nimic din #metoo

De ziua teatrului, 27 martie, ca în fiecare an, a avut loc decernarea trofeelor care recompensează cinematografia românească, Premiile Gopo 2018, la Teatrul Național din București, într-o ceremonie grandioasă. Unii ar spune că sunt Oscarurile românești, dar eu cred că suntem la ani lumină de acestea și am să-ți explic de ce.

Anul acesta la Hollywood, fenomenul #metoo – despre care ELLE a scris o multitudine de articole și s-a plasat în solidaritate cu toate victimele hărțuirii sexuale din toată lumea – a explodat ca o gură de aer curat în industria cinematografiei. Actrițele de peste Ocean au rupt tăcerea și au ales să lupte cu misoginia, violența împotriva femeilor și cu abuzurile sexuale la care au fost supuse cândva în cariera lor.

Noi, la Premiile Gopo 2018, am ales să luăm în derâdere fenomenul și să facem o glumiță despre cum ar arăta acest fenomen dacă ar veni și la noi, cu un hashtag nou-născut, #mitu. Practic, ce am înțeles eu din acest moment, pe care îl consider a fi jenant și, mai mult, o sfidare la adresa tuturor femeilor care au trecut prin experiențe de acest fel sau au fost solidare cu cele care au făcut-o. Proastele alea de Hollywood, care au reușit să producă o reală schimbare în industria cu pricina, sunt doar niște frustrate, disperate după atenție și niște curve care și-au căutat-o. Nu? La noi, femeile nu sunt, clar, așa. La Oscaruri am avut parte de niște discursuri feministe absolut cutremurătoare, atât de empowering, și aproape fiecare actriță care a urcat pe scenă fie să primească, fie să ofere un premiu, a adus vorba de inegalitatea de gen și abuzul de putere al bărbaților de la Hollywood. Noi râdem de aceste momente, fiindcă atâta știm să facem. Am asistat la un filmuleț – care descria situația unui casting românesc în care bărbatul este aplaudat pentru prestație iar femeia criticată, ca până la final să își dea jos tricoul și totul să fie bine – din care n-am înțeles exact ce a vrut să spună, fiindcă, probabil, nu spunea nimic, dar sala părea să fie într-un extaz de divertisment, ba mai mult, a aplaudat acest moment și l-a savurat din plin.

Ceea ce îmi arată că în România, aparent, noi nu avem probleme de genul acesta. Suntem o țară care nu are nevoie de astfel de mișcări fiindcă, evident, nu putem vorbi de misoginie, abuzurile la locul de muncă nu există, femeile trăiesc în armonie cu drepturile lor și într-o egalitate absolută cu bărbații. Nu? Ei bine, nu. Am să-ți spun sincer că realitatea la noi este mult mai tragică decât în State, dar noi nu avem voci care să lupte împotriva mizeriilor, ci avem voci care să râdă de acestea. Ignoranța, asta ne caracterizează. Și asta ne va fi și fatală.

Curentul feminist este în viziunea populară o încercare disperată a femeilor isterice de-a extermina bărbații prin ură și disperare. Iar asta vezi atât din comentariile publicului român, cât și din cele ale oamenilor influenți, care își folosesc vocea pentru a transmite mesaje discriminatorii, împachetate în glumițe aparent inocente. Exact de aia suntem unde suntem, iar Oscarurile sunt la ani lumină de noi.

Dar continuând cu momentele mai puțin fericite ale serii, tot la Premiile Gopo 2018, discursul Adei Solomon a fost și el întrerupt de gazda noastră, Alexandru Bogdan, din cauza timpului. Nu este o problemă în sine; gazda trebuie să facă și aceste lucruri neplăcute, fiindcă, da, timpul ne presa. Însă modul în care i-a tăiat, practic, microfonul Adei Solomon și s-a băgat peste femeie să anunțe câștigătorii, când aceasta vorbea, a fost complet lipsit de respect și complet neprofesional. Dar știi ce m-a amuzat teribil? Cum Ada Solomon nu a ezitat să dea o întorsătură situației, care nu a fost deloc în favoarea gazdei noastre, spunându-i: „Ești scurt și rapid.” Cel puțin eu am savurat replica ei din plin.

Am apreciat, în schimb, momentul de deschidere, o altă glumă, dacă vrei, făcută la adresa protestelor de la Muzeul Țăranului Român și de la cinematograful Elvira Popescu, unde s-au întrerupt proiecții importante de către susținătorii creștinismului, fiindcă „propagau homosexualitatea”. Așa că Premiile Gopo 2018 au început printr-un moment similar, regizat, în care câțiva actori au intrat cu pancarte haioase, sfârșind cu momentul în care au întins o pânză albă mare, pe care scria, „Hey, Soroș, leave CINEMATOGRAFIA ROMÂNĂ alone!”. Am gustat gluma, care face referire exact la un mesaj similar transmis de creștinii înarmați cu icoane la MȚR, atunci când au întrerupt proiecția capodoperei 120 Bătăi pe Minut, film ce a câștigat Grand Prix-ul la Cannes anul trecut. Au debutat cu această glumă, a avut umor și ironie și nu m-am gândit că în jumătate de oră ne vom amuza pe tema fenomenului despre care am vorbit mai sus, într-un mod atât de jalnic.

În ceea ce privește câștigătorii de la Premiile Gopo 2018, am fost plăcut surprinsă de filmul care a plecat acasă cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj, „Un pas în urma serafimilor”, un film pe care personal l-am considerat extrem de bun și m-am bucurat sincer pentru succesul lui. Dar nu este singurul premiu pe care l-a luat. Regizorul său, Daniel Sandu, a plecat și el acasă cu premiul categoriei cu pricina, însă înainte s-a bucurat de premiul pentru cel mai bun debut, iar Vlad Ivanov a plecat acasă cu premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Același film a câștigat și premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar (Ali Amir), cel mai bun scenariu și premiul RSC (George Dăscălescu).

Află că premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, tot la Premiile Gopo 2018, s-a dus către Diana Cavallioti, din filmul „Ana, mon amour”, o surpriză extrem de plăcută. Însă nici filmul „6,9 pe scara Richter”, care a fost multi-nominalizat, nu a dezamăgit și a câștigat trei premii, iar lui Victor Rebengiuc i s-a acordat premiul pentru întreaga activitate.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK