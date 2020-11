Premiera celui de-al 17-lea sezon „Grey’s Anatomy” a venit cu o surpriză pentru fani

În caz că nu ai văzut până acum noul sezon, te avertizăm că vor fi o mulțime de spoilere!

Fanii serialului Grey’s Anatomy au așteptat cu sufletul la gură noul sezon și iată că pe 12 noiembrie acesta a apărut. Însă, așa cum ne-a obișnuit până acum, celebrul serial ne-a luat prin surprindere, de data asta cu revenirea unui actor foarte îndrăgit de fani.

Încă de acum câteva luni, Krista Vernoff, producătoarea serialului, spunea că producția nu va ocoli subiectul pandemiei de coronavirus, iar noul sezon va fi dedicat cadrelor medicale din prima linie.

În premiera sezonului 17 care tocmai a avut loc, toți medicii de la Grey Sloan Memorial Hospital se luptă cu pandemia globală și încearcă să salveze vieți. La un moment dat, Meredith Grey (Ellen Pompeo) este găsită inconștientă și îl visează pe nimeni altul decât McDreamy, adică Derek Sheperd (Patrick Dempsey), fostul ei soț, care a murit în urma unui tragic accident de mașină în sezonul 11.

Responsabilă de revenirea lui Patrick Dempsey este chiar Ellen Pompeo. Actrița a declarat în exclusivitate într-un interviu pentru Deadline cum anume i-a venit această idee. „I-am spus dacă ar lua în considerare vreodată să facă parte din povestirile acestui sezon. Știu că Patrick are o fundație în Maine, unde ajută bolnavii și supraviețuitorii de cancer și știu că este important și pentru el să ofere oamenilor speranță și bucurie. Este o perioadă foarte grea și am știut că revenirea sa va fi ca o mică rază de lumină. Cred că am avut aceeași idee, la bază, de a ajuta oamenii și să aducem un zâmbet pe fața lor. I-a plăcut ideea și am fost foarte entuziasmați.”

În același interviu, Patrick Dempsey a vorbit despre revenirea în serialul pe care l-a părăsit în 2015. „Am primit mai multe telefoane din partea guvernului din Maine în care mi se propunea să găsim o alternativă pentru a le atrage oamenilor atenția și a-i îndemna să poarte măști. În acel moment am dat peste o fotografie cu mine și Ellen din serial pe care doream să o postez pe rețelele de socializare și m-am gândit să o contactez pentru a vedea dacă putem face ceva împreună. Apelul meu a venit chiar în momentul în care ei se pregăteau pentru sezonul 17. Atunci i-a venit ideea ei de a reveni în serial. A fost o ocazie minunată de a mă revedea cu toată lumea și de a ne gândi ce putem face pentru toți cei care se află în prima linie.”

Krista Vernoff a vorbit despre revenirea îndrăgitului personaj Derek Sheperd. „Cel mai important lucru pe care a trebuit să îl facem în acest sezon a fost să onorăm realitatea acestei pandemii şi impactul pe care îl are, mai ales asupra cadrelor medicale. Pe lângă asta, a trebuit să venim cu moduri creative prin care serialul să fie încă distractiv şi romantic şi să ofere un fel de evadare. Aici intră Patrick Dempsey. Motivul plajei, care va continua dincolo de premieră, ne oferă un mod de a trăi dincolo de pandemie chiar şi pentru puţin timp, iar revenirea lui Derek ne-a bucurat pe noi, pe Meredith şi pe fani. Sper că show-ul vă va inspira să purtaţi mască pentru a-i proteja şi pentru a ne proteja reciproc. Aşa cum ar spune Derek Shepherd: „Este o zi frumoasă pentru a salva vieţi”, a transmis Krista Vernoff într-un comunicat.

Foto: Instagram

