Daca in urma cu ceva timp Balenciaga ne-a surprins cu o geanta albastra, care a starnit numeroase glume, acum a venit randul ca Prada sa o faca. Daca vrei sa ai accesorii de birou de lux, Prada vinde o agrafa de 185 de dolari, tocmai buna pentru a tine documente sau chiar bani.

Ne intrebam daca nu cumva acest produs are si alte calitati, insa se pare ca este pur si simplu o agrafa de birou.

Daca ti se pare ireal pretul agrafei, il poti verifica aici si, intre timp te poti amuza de reactiile oamenilor pe Twitter:

$185 for a paperclip? This thing better be able to hold my life together.. pic.twitter.com/IunW9Aiy25 — FREDDY (@FreddyAmazin) June 22, 2017

But, it’s for your money! — Lili Williamsssss (@Cuhitslili) June 22, 2017

This shit better hold my whole life together y’all. https://t.co/HH0bUpsmKu — Kim Thai (@kkimthai) June 23, 2017

