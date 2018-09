ELLE Interviu: Alesandra Roos – fondatoarea brand-ului Roos&Roos vorbește despre noul parfum lansat la Beautik Haute Parfumerie

Brand-ul Roos&Roos a lansat în România, la Beautik Haute Parfumerie, cel mai nou parfum, numit In the Wood for Love. ELLE a stat de vorbă cu co-fondatoarea acestuia, Alesandra Roos, care împreună cu mama sa, Chantal Roos, s-au aventurat într-o călătorie olfactivă, pentru a ajuta femeile să-și descopere identitatea prin parfum.

ELLE: Ați mai vizitat Bucureștiul sau sunteți prima dată la noi în țară?

Alesandra Roos: Da, am mai fost acum trei ani, cred, tot la Beautik Haute Parfumerie, însă într-o altă locație, când am lansat brand-ul Roos&Roos în România. Oamenii spun că Bucureștiul e Micul Paris și de aceea am fost foarte bucuroasă să vin. Mi-a plăcut ce am văzut.

Îmi doresc să ajung și în Transilvania și la Sinaia. Cred că priveliștea e minunată în munți și la țară. Și aș vrea să călătoresc și cu fiica mea, să o duc la castelul lui Dracula. Cu siguranță va vrea să vină.

ELLE: Cum v-ați lansat brand-ul? Înțeleg că l-ați cofondat alături de mama dumneavoastră. Cum a început totul?

A.R.: Mama mea a fost în industria de parfumuri de mult timp. Eu sunt muziciană, însă am fost mereu o iubitoare a parfumurilor de nișă. Mama se apropia de vârsta de pensionare și am întrebat-o de ce nu și-a creat niciodată propriul brand. Mi-a răspuns că nu s-a întrebat niciodată asta, așa că i-am propus să ne creăm noi propriul nostru business. Așa a început totul.

ELLE: Care este aroma dumneavoastră favorită de parfum?

A.R.: Parfumul meu preferat este Opium. Iar asta e probabil fiindcă mama mea l-a lansat în 1976, ea lucrând în domeniu de mulți ani, cum spuneam. Multă lume adoră parfumul acesta, dar eu cred că am și o legătură specială cu el datorită ei. Deseori, e destul de greu să alegi: dacă te întreb care e filmul tău preferat sau care e melodia ta preferată. Știi? E greu să alegi un singur lucru. Dar la parfum, cred că, da, Opium.

În general, sunt o femeie destul de orientată. Îmi plac parfumurile puternice, cu prezență. Îmi plac femeile și feminitatea lor, și mulți nu înțeleg adesea că există multe tipuri de feminitate. Când spun feminitate nu mă refer la cea clișeică neapărat.

ELLE: Cine e femeia care poartă brand-ul dumneavoatră?

A.R.: Cred că poate fi orice femeie care e sigură pe ea și e fericită cu cine este. Toate parfumurile noastre sunt feminine. Nu avem nimic unisex. Bineînțeles, unele pot fi purtate atât de femei cât și de bărbați, dar, în principal, noi ne adresăm femeilor.

ELLE: Ce ne puteți spune despre noul parfum pe care îl lansați acum în România, In the Wood for Love?

A.R.: De fiecare dată când creăm un parfum nou, încercăm să spunem o poveste. Povestea din spatele acestuia se inspiră din filmul In the Mood for Love. Este unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată, cu niște scene atât de cinematografice. Wong Kar-wai este un geniu. Practic, referindu-ne și la nume, care e un joc de cuvinte, transpunem povestea de dragoste în pădure. Dacă ne gândim la design-ul sticlei, iubirea e simbolizată de păsări, iar pădurea de frunze. Mă las mereu inspirată de filme sau de muzică ca să găsesc poveștile și numele parfumurilor.

ELLE: Care sunt ingredientele principale pe care le găsim în acest parfum?

A.R.: Aș spune iris și violetă și aș continua cu bergamotă, vetiver și patchouli.

ELLE: Care ar fi feedback-ul de la femeia din România, care poartă parfumurile Roos&Roos?

A.R.: Avem un parfum numit Song for a Queen, care e un omagiu adus femeii. Femeile care sunt regine. Cred că a fost în anii 80, când Yves Saint Laurent a dat femeilor libertatea în feminitate. El a făcut acele costume de tip frac pentru ele. Eu, bineînțeles, am o legătură specială cu Yves Saint Laurent datorită mamei mele, dar cred că el a eliberat femeia de stereotipurile feminității și i-a redat libertatea.

Song of a Queen este un bestseller aici, probabil pentru că femeile empatizează cu el. Cred că sunt foarte feminine, dar, din nou, nu în mod clișeic.

Totuși, cu toate mișcările acestea pe care le vedem în zilele noastre, lucrurile se schimbă în bine pentru femei. Bineînțeles, în Paris, spre exemplu, un oraș mare, totul se mișcă mai repede decât în părțile rurale. Femeilor le este încă frică să-și exprime feminitatea. Sper pentru fiica mea, care are 15 ani, să ajungă în șapte-opt ani într-o lume mai curajoasă.

Uite, în industria parfumurilor, sunt o mulțime de brand-uri create de bărbați. Iar totul e atât de minimalist. Nu mă înțelege greșit, îmi place minimalismul, dar mai am nevoie de un twist. Câteodată intru în parfumerii unde mă simt ca într-un spital olfactiv. Aici, la Beautik Haute Parfumerie au făcut o alegere grozavă cu decorul. E exact ce trebuie.

ELLE: Ce mesaj ați vrea să transmiteți femeilor de pretutindeni prin brand-ul și parfumurile dumneavoastră?

A.R.: Parfumul e un accesoriu, până la urmă. Ceea ce îmi doresc pentru fiica mea este să se găsească pe sine. Să poată se exprime așa cum vrea și să facă ceea ce crede că e bine pentru ea. Îmi doresc pentru ea, cât și pentru toate femeile din lume, să se apropie de ele însele. Deci, parfumul, ca orice alt accesoriu, dacă îl alegi cum trebuie, te ajută să îți găsești identitatea. Vrem să facem femeile mai puternice, prin faptul că le dăm o unealtă prin care ele să ajungă mai aproape de identitatea lor.

