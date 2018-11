Pillowtalk: Un altfel de club de carte

Pentru că nu, nu este uncool să citești – Surpriză! – Editura Vellant a hotărât să celebreze literatura într-un alt mod decât cel tradițional. Așadar, în cadrul colecției #endorfiction, au organizat un eveniment deosebit, pentru opt femei din diferite domenii, toate însă cu o legătură specială feminină. E vorba despre un #pillowtalk.

În luna octombrie am fost invitată la ceva ce avea să fie o întâlnire cel puțin inedită, care a fost vestită de o surpriză plăcută: primisem invitația sub formă de… accesoriu. Și nu orice fel de accesoriu, ci o pereche de brățări sau cătușe pentru gleznă, extrem de rafinate și semnate MURMUR. Alături, o carte: „Corpul ei și alte desfătări” de Carmen Maria Machado și un mesaj scris de mână (ceea ce mi s-a părut, personal, extrem de creativ, fiindcă nimeni nu mai scrie nimic de mână astăzi) cu data, locul și ora evenimentului, dar și un P.S.:să găsesc un mod de-a integra accesoriul în ținută la eveniment. Provocare acceptată.

Un altfel de… #Pillowtalk

Așa m-am găsit eu într-o miercuri seară, în liftul Palatului Universul, apăsând butonul 5. Eram extrem de curioasă ce avea să mă aștepte. Într-un spațiu minimalist, câteva femei stăteau de vorbă, unele sorbind din paharul de vin, altele gustând din prăjiturile drăguțe de pe masă. După ce a ajuns toată lumea, am fost invitate pe o pernă imensă albă, unde am luat loc toate și am dezbătut câteva idei despre cartea cu pricina. „Corpul ei și alte desfătări', de Carmen Maria Machado, este, așa cum o descriu și cei de la editura Vellant, o „endorfină literară”, care spune „o altă poveste a feminității, una nefamiliară, poate șocantă, dar una pe care trebuie să o știm.” E o colecție de povestiri frumoase, triste, dramatice, intense, tragice, romantice, sensibile, puternice. E o carte pe care mi-e greu să o descriu, fiindcă e genul acela de scriere care atinge pe fiecare om în alt fel. Și îți recomand să îi dai o șansă.

În plus față de schimbul de idei dintre noi, am avut parte și de o surpriză plăcută, și anume să o întâlnim „live” pe Machado. O convorbire prin Skype ne-a oferit posibilitatea să împărtășim gânduri și păreri despre carte, într-un spațiu atipic.

„Așa ne-am imaginat și noi când am provocat o discuție privată între autoarea celei mai recente cărți din colecția #endorfiction și câteva femei curajoase din România, un #pillowtalk moderat de Alexandra Rusu și accesorizat de MURMUR. Există o poveste despre o femeie care pictează corpuri și instigă cu mesaje precum „well-behaved women rarely make it”. Sau poate doar le strigă. Există o femeie care a trecut prin ea până nu s-a mai simțit și apoi a renăscut. Povestea femeii care apără alte femei și a celei care le ascultă, a celor care scriu despre ele. Mai există și povestea femeii care joacă rolurile în toate limitele feminității și în afara lor.”, spun organizatoarele primei întâlniri din seria #pillowtalk.

A fost, cum am menționat și anterior, prima întâlnire. Dificultatea a venit din faptul că e greu să vorbești deschis despre tine cu persoane care nu-ți sunt extrem de apropiate. Sau poate îmi vine mie greu. Nu cred că e ceva corect sau greșit în asta. Însă un cadru intim care are un numitor comun naște o socializare productivă, creativă și educativă, deopotrivă. Pe ce trecea timpul, conversația s-a extins, am devenit toate mai relaxate, mai deschise să împărtășim trăiri, sentimente sau amintiri una cu alta. Și cred că asta s-a întâmplat exact datorită faptului că avem o caracteristică fundamentală comună: suntem femei și sunt lucruri pe care numai noi le experimentăm, indiferent de statutul nostru în societate – iubite, soții, mame, artiste, jurnaliste, avocate, psiholoage. Numitorul comun rămâne feminitatea.

Abia aștept să văd cum va arăta a doua sesiune de #pillowtalk din seria #endorfiction. Cu siguranță ne așteaptă niște surprize plăcute, iar eu, una, sunt nerăbdătoare să descopăr. Până atunci, aruncă un ochi peste poze, ca să vezi cum a arătat atmosfera!

Foto: Chris Tina

