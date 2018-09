Peter Dinklage spune că filmarea ultimei scene din „Game of Thrones” a fost incredibil de tristă

Peter Dinklage, care interpretează rolul lui Tyrion Lannister în „Game of Thrones”, a câștigat anul acesta premiul Emmy `outstanding supporting actor in a drama series`. După cum știm cu toții, serialul se apropie de final în anul care urmează, iar actorii și-au exprimat atât recunoștința, cât și melancolia în urma încheierii filmărilor în luna iulie.

După ce a i-a fost înmânat premiul, Peter le-a spus celor de la Variety că, pentru el, „Game of Thrones” a reprezentat mai mult decât un serial excepțional, ci o familie imensă din care a făcut parte. „Sunt sigur că ați mai auzit asta și înainte din partea mai multor actori, dar, în acest caz, am fost departe de casă. Locuiesc în New York și am filmat show-ul în Europa, așa că, de multe ori, am fost nevoit să stau acolo, fără să pot merge acasă în weekend-uri. Așa am construit legături cu comunitatea din Irlanda și câteva alte țări în care am mai filmat. A fost, într-adevăr, trist să-mi iau rămas bun, pentru că nu am spus la revedere doar show-ului, ci și vieții de acolo”, a precizat Peter.

„Game of Thrones” va avea premiera celui de-al optulea sezon pe HBO, în 2019, iar Peter Dinklage este foarte mândru de evoluția personajului pe care l-a interpretat de-a lungul serialului. „Am adorat acest personaj și poveștile pe care le-am spus. Este atât de frumos când ceilalți oameni simt aceleași lucruri pe care le simți și tu”.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK