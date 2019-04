Peste 200.000 de români și-au căutat un loc de muncă în primele trei luni ale anului. Joburile din retail, banking și servicii, cele mai căutate de candidați

Topul celor mai căutate domenii de către candidați este condus de Comerț/Retail, locul al doilea în alegerile acestora fiind ocupat de joburile din Banking și Servicii Financiare. Clasamentul continuă cu sectorul Serviciilor, cu Publicitate/Marketing/PR și cu IT.

Comparativ cu întregul an 2018, în primul trimestru, domenii precum Transport/Logistică, Producție, Auto sau Construcții au coborât în preferințele candidaților. 'Opțiunile acestora sunt destul de puternic corelate cu salariile pe care le oferă angajatorii. IT-ul și bankingul sunt două dintre domeniile cu cele mai mari medii salariale din România, după cum arată datele raportului anual HR Review & Trends, by eJobs. Vorbim despre medii care depășesc pragul de 1.000 de euro, net, lunar, la nivel național. În ceea ce privește retailul, acesta este unul dintre cei mai activi angajatori din piață, an de an, astfel încât nu este nicio surpriză că atrage atât de mulți candidați. O surpriză pentru primul trimestru este prezența în top a Marketingului, în condițiile în care, în ultimul an nu s-a mai aflat în vizorul celor care au căutat să se angajeze. Cel mai probabil, asta se explică printr-un aflux de aplicări venite din partea candidaților tineri și foarte tineri, care își doresc joburi într-un domeniu creativ și destul de flexibil', precizează Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Din cele apropape 40.000 de joburi postate de la începutul anului pe ejobs.ro, cele mai multe aparțin angajatorilor din Retail (aproape 20% din numărul total de joburi). Urmează companiile din sectorul Serviciilor (4.258 de joburi) și cele din IT, care, în ultimul an, au crescut semnificativ în topul celor mai activi angajatori. În primul trimestru, pe ejobs.ro companiile de tehnologie și IT au avut aproximativ 4.000 de joburi disponibile. Construcțiile și industria Alimentară au avut, de asemenea, un număr important de locuri de muncă scoase în piață, respectiv, peste 5.500, în primele trei luni ale anului.

Așa cum era de așteptat, topul orașelor în care s-au făcut cele mai multe angajări este dominat de București (15.882 de joburi). Lista continuă orașele mari din Vestul și Centrul țării: Cluj-Napoca (4.096 joburi), Timișoara (2.523 de joburi), Iași (2.357 joburi) și Brașov (2.306 joburi).

