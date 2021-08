Pentru a supraviețui, Crenguța are nevoie de 15.000 de lei lunar. În lupta cu cancerul, fetița de șase ani trebuie să facă un tratament salvator pe termen lung

Acest articol este o acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi găsite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.

O fetiță de numai șase ani poate privi spre viitor doar dacă, în următorii ani, va avea acces neîntrerupt la un tratament salvator care să o ajute să lupte împotriva cancerului care i s-a cuibărit în trup. Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, diagnosticată în urmă cu doi ani cu neuroblastom cu lanț ganglionar – o formă extrem de agresivă de cancer -, a trecut deja printr-o complicată intervenție chirurgicală și printr-un program chinuitor de terapii. Acum, însă, specialiștii par să fi găsit 'arma' împotriva îngrozitoarei maladii. E vorba de un tratament ce trebuie urmat câțiva ani – cel puțin cinci -, care însă costă o avere pentru părinții copilei: 15.000 de lei lunar!

Primele semne ale bolii au apărut când Crenguța avea patru ani

Când burtica a început să i se umfle nefiresc, iar trupul să-i slăbească vizibil, părinții Crenguței au realizat că ceva rău se întâmplă cu micuța lor. Un copil care până atunci nu avusese nici o problemă medicală majoră era, dintr-o dată, din ce în ce mai vlăguit, mai părăsit de puteri. Primele investigații la care a fost supusă fetița nu au făcut decât să aducă o oarecare liniște în sufletul părinților ei atâta vreme cât specialiștii au luat în calcul, ca prim diagnostic prezumtiv, o afecțiune banală, digestivă. Drept urmare, tratamentul prescris a fost unul pentru afecțiuni stomacale…În realitate, lucrurile erau extrem de grave, iar viața micuței într-un mare pericol.

Tratată inițial pentru afecțuni digestive

'Noi habar nu aveam cât de gravă este situația…Crenguța noastră avea, de fapt, cancer… Medicii o tratau pentru afecțiuni stomacale, pentru boli digestive, dar în burtica ei creștea, de la o zi la alta, o tumoră…Un cancer care, foarte rapid, i-a cuprins mai toate organele: pancreas, ficat, plămâni, intestine. După două luni în care fetiței i-a fost din ce în ce mai rău, iar burtica i se umfla din ce în ce mai tare am fost iar cu ea la doctor. Atunci, în urma unor investigații amununțite, ecografii, CT-uri, am aflat nenorocirea… A fost un șoc pentru noi…Am plâns, am urlat de durere, am trecut prin momente greu de imaginat…De atunci trăim în această suferință…', ne-a povestit Alina-Elvira Dobrea (34 de ani), mama Crenguței, cum a început coșmarul în care fata ei e captivă de doi ani.

Părinții au sperat că fetița lor nu are cancer, că e vorba de o eroare medicală

Crenguța a fost internată la Spitalul 'Sfânta Maria' din Iași după ce i-au fost făcute primele analize la la Spitalul din Suceava. Biopsia făcută la Iași, ca de altfel și alte investigații complexe, au îngropat toate speranțele bieților părinți care se gândeau la o posibilă eroare medicală. Rezultatele investigațiilor arătau că fetița lor avea neuroblastom cu lanț ganglionar și afectarea nervilor periferici! Un diagnostic cumplit care a aruncat-o pe copilă în cel mai negru coșmar, precum și în vâltoarea unei epuizante lupte pentru suraviețuire! O boală ingrozitoare care i-a schimbat complet viața. O maladie care o ucidea puțin câte puțin împingând-o spre întunericul etern!

Operată timp de 11 ore

Cele opt serii de chimioterapie care au urmat, programe medicale personalizate gândite de oncologi în funcție de rezultatele analizelor, nu au reușit să 'topescă' tumora. Ba, mai mult, boala nici măcar nu a slăbit organele interne din strânsoarea sa mortală! Așa că, ultima soluție de salvare a fetiței rămăsese, la acea vreme, doar operația. O complicată intervenție chirurgicală de îndepărtare a tumorii de pe organele interne care a durat nu mai puțin de 11 ore! Cât o viață de om!

'Timp de 11 ore am stat la ușa sălii de operație…Am plâns și m-am rugat la bunul Dumnezeu ca micuța noastră să iasă vie. Domnul mi-a ascultat ruga și i-a dăruit viața…Medicii au făcut tot ce le-a stat în putință…I-au curățat fiecare organ de urmele cancerului…Apoi, pentru că tot mai rămăseseră urme ale tumorii, i-au prescris încă opt ședințe de chimio, dar micuța nu a mai rezistat decât la trei…Slăbise cumplit, avea doar 11 kilograme la cinci ani, după un an de tratament…Atunci, am decis să plec acasă cu ea, în comă, să caut salvarea în altă parte…', ne-a mai spus mama Crenguței.

Fetița este în programul de susținere al Fundației Ringier România

Chiar dacă medicii i-au spus să se pregătească pentru ce este mai rău, mama Crenguței a luptat cu destinul. A luptat pentru fiecare clipă de viață a copilei sale suferinde pe care moartea o impresura cu fiecare zi care trecea. A reușit să fie primită de alți medici români care, după ce i-au studiat dosarul, au gândit rapid un alt tratament pentru Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România.

În anul care a urmat, presărat cu tot felul de terapii chinuitoare dar dătătoare de seranțe, copila și-a revenit spectaculos, ba chiar miraculos! Acum, din tumoră au mai rămas doar vreo doi centimetri și specialiștii spun că sunt șanse foarte mari ca ea să fie distrusă complet. Dar, pentru asta, fetița are nevoie mai mult ca oricând de ajutorul semenilor. Are nevoie de foarte mulți bani pentru a învinge cancerul și pentru a supraviețui.

'Împreună să-i dăruim viața fetiței noastre. Fără tratament, nu știu cât va putea rezista!'

Lunar, medicamentele și procedurile pe care Crenguța le urmează costă aproximativ 15.000 de lei, bani pe care părinților ei le este extrem de greu să îi câștige chiar dacă muncesc pe brânci și chiar dacă au vândut tot ce puteau vinde. Animale, mașină, diverse bunuri…

'Sunt semne foarre bune că boala poate fi învinsă. Noul tratament pe care fetița noastră îl urmează de un an face minuni! Din tumora care se întinsese în tot abdomenul mai sunt doar vreo doi centimetri și specialiștii spun că poate fi distrusă complet! Însă, pentru a continua lupta, Crenguța are nevoie de 15.000 de lei lunar. E vorba de un tratament de lungă durată ce se poate întinde și pe durata a cinci ani…Nu ne putem opri acum…De aceea, îi implor pe toți oamenii cu suflet să îi fie alături fetiței noastre și, împreună, să-i dăruim viața. Fără acest tratament nu știu cât va putea rezista copila copila noastră', este apelul disperat al mamei Crenguței.

Pagină de susținere pentru Crenguța

Părinții copilei au deschis pe facebook pagina de susținere 'Ajutor pentru Crenguța' unde se pot face donații, se pot organiza evenimente caritabile, licitații, dar și vânzări de bunuri și servicii. Banii obținuți vor intra, firește, în conturile fetiței bolnave de cancer care are nevoie de ajutorul semenilor pentru a supraviețui.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

