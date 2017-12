Patru liste pe care sa le bifezi inainte sa pleci in concediu

Astepti cu nerabdare sfarsitul anului, deoarece ti-ai rezervat un concediu intr-o destinatie exotica inca de acum patru luni. Entuziasmul este foarte bun, de regula, dar in cazul unui concediu se poate dovedi extrem de problematic, deoarece s-ar putea sa te impiedice sa te pregatesti asa cum trebuie pentru vacanta de Revelion in care vei pleca in curand. Ca sa te asiguri ca vei avea o vacanta memorabila, fara peripetii, cel mai bine ar fi sa te organizezi cum trebuie. Asadar, intocmeste-ti mai multe liste, pe care sa treci si sa bifezi toate lucrurile importante pentru concediul tau.

Lista cu banii

Chiar daca ai platit deja pentru cazare, avion si mancare, este important sa te asiguri ca o sa ai suficient de multi bani la tine pentru transportul local, cumparaturi, suveniruri si alte activitati pe care le poti face in destinatia pe care ai ales-o.. Documenteaza-te cat mai bine despre cat o sa te coste tot ceea ce ti-ai propus sa faci in vacanta, daca nu vrei sa ajungi acolo si sa te trezesti ca nu ai bani suficienti. Pregateste-te pentru orice situatie si ia cu tine atat un card bancar , cat si cash.

Lista cu hainele

Gandeste-te exact la hainele si incaltarile de care vei avea nevoie in concediu, astfel incat sa nu-ti incarci prea mult bagajul, deoarece nu ar fi indicat sa cari dupa tine o greutate prea mare in timpul drumului. Asigura-te ca verifici exact cum va fi vremea in vacanta si pune-ti in bagaj doar hainele si incaltamintea potrivite. Lista ta cu haine si incaltaminte ar fi bine sa contina lenjerie intima, costum de baie, tricouri, pantaloni, sosete (daca este cazul), camasi, pulovere (daca este cazul), papuci, o pereche de pantofi sau pantofi sport si o geaca (daca este cazul).

Lista cu medicamentele

Nu uita sa-ti iei cu tine niste medicamente, pentru situatii nepravazute. Fa-ti o mini trusa medicala care sa includa medicamente impotriva durerilor de cap, impotriva racelii si unele pentru eventuale probleme stomacale. De asemenea, pune-ti la tine si cativa plasturi, care iti vor fi de mare ajutor daca te lovesti sau te zgarii. In mini trusa medicala ai putea sa adaugi si cateva obiecte pentru igiena persoanala, cum ar fi sapun, sampon, periuta de dinti si pasta de dinti.

Lista cu actele

Buletinul, pasaportul si permisul de conducere nu ar trebui sa lipseasca din bagajele tale pentru vacanta de Anul Nou. Cel mai indicat ar fi sa nu tii toate actele in acelasi bagaj, ca in cazul unui eventual incident, sa poti arata autoritatilor din tarile prin care treci un document. De asemenea, pe langa buletin, pasaport si permis, ar fi bine sa-ti faci o asigurare medicala si o alta, pentru bunurile pe care le vei avea asupra ta.