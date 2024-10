Pasiuni dincolo de ecrane: Cupluri de actori care au fost împreună și în viața reală

În cazul acestor cupluri de actori, romantismul de pe ecrane s-a transpus și în viața reală și putem spune că au avut parte de povești de iubire pasionale.

Chiar dacă în cazul unora relația nu a durat multă vreme, tot ne-am putut bucura să îi vedem împreună și în afara platourilor de filmare. Așadar, iată care sunt cuplurile de pe micile ecrane despre care probabil ai uitat că au fost împreună și în viața reală:

Jennifer Aniston și Vince Vaughn

La scurtă vreme după ce s-a despărțit de Brad Pitt, Jennifer Aniston a format un cuplu cu Vince Vaugh, alături de care a jucat în comedia The Break-Up. Relația lor nu a durat foarte mult pentru că după un an s-au despărțit. Într-un interviu pentru Playboy din 2015, Vince a declarat că atenția din partea paparazzilor nu era tocmai pe placul său, având în vedere că era împreună cu o femeie celebră, care tocmai ieșise dintr-o relație puternic mediatizată.

Alexis Bledel și Milo Ventimiglia

Alexis Bledel și Milo Ventimiglia au jucat împreună în Gilmore Gilrls și în 2002 și-au început relația în viața reală. Cei doi au fost discreți cu privire la relația lor, iar în 2005 actrița a dezvăluit pentru People că la un moment dat a apărut în planurile lor și ideea căsătoriei. În 2006, cei doi s-au despărțit.

Tom Cruise și Penélope Cruz

Relația lui Tom Cruise cu Penélope Cruz, colega sa din Vanilla Sky, s-a aflat în atenția publicului multă vreme. Actorul a susținut pentru The Telegraph faptul că relația lor a început după terminarea filmărilor și după ce el a încheiat divorțul cu Nicole Kidman. În 2004, după aproape trei ani de relație, Tom Cruise și Penélope Cruz s-au despărțit. Deși se spunea că s-au despărțit de comun acord, mai multe surse au declarat pentru Vanity Fair că Penélope nu a fost de acord să facă parte din cultul scientologic, iar acest lucru ar fi avut legătură cu separarea.

Matt Dillon și Cameron Diaz

Matt Dillon și Cameron Diaz s-au cunoscut în 1995, iar relația și-au început-o în 1996. Spre deosebire de alte cupluri din această listă, cei doi erau deja împreună când au filmat pentru There Something About Mary (1998). La scurtă vreme după lansarea filmului, cei doi s-au despărțit. Potrivit lui Dillon, distanța ar fi fost unul dintre motive. „Am iubit-o și am fost foarte apropiați. Amândoi suntem actori, ea locuia în Los Angeles, eu în New York și nu voiam să mă mut acolo”, a spus actorul pentru Rolling Stone.

Rachel Bilson și Adam Brody

Summer Roberts și Seth Cohen, personajele pe care le-au jucat în serialul The O.C., au avut o chimie incredibilă și în viața reală. În 2003, Rachel Bilson și Adam Brody și-au început relația, însă după trei ani s-au despărțit.

Sandra Bullock și Matthew McConaughey

Relația dintre Sandra Bullock și Matthew McConaughey a fost învăluită în mister pentru că au încercat să fie discreți. Cei doi au jucat împreună în A Time to Kill (1996). Și-au început atunci relația, iar Sandra a confirmat abia în 2003 că între ei a existat o idilă, când a fost întrebat-o într-un interviu acordat Cosmopolitan cum au reușit să rămână prieteni după despărțire.

Liv Tyler și Joaquin Phoenix

Liv Tyler și Joaquin Phoenix au jucat împreună în drama romantică Inventing the Abbotts (1997). „M-am îndrăgostit în momentul în care l-am văzut”, a declarat Liv Tyler pentru The Morning Call în 1997, explicând, de asemenea, că au avut grijă să păstreze relația lor secretă de colegii de platou. După trei ani de relație, s-au despărțit, însă au rămas apropiați.

Zac Efron și Vanessa Hudgens

Au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de adolescenți odată cu apariția seriei High School Musical. Din 2005 până în 2010, Zac Efron și Vanessa Hudgens au format un cuplu, iar după ce s-au despărțit nu au rămas în relații apropiate.

Matthew McConaughey și Penélope Cruz

Filmul Sahara din 2005 i-a adus împreună pe Matthew McConaughey și Penélope Cruz. Relația lor nu a fost una de lungă durată – după un an s-au despărțit. Însă, la scurtă vreme și-au refăcut viețile cu cei cu care sunt și astăzi împreună – Matthew formează un cuplu cu Camila Alves, iar Penélope Cruz cu Javier Bardem.

Taylor Swift și Taylor Lautner

Taylor Swift și Taylor Lautner au fost împreună în Valentine’s Day, dar și în viața reală timp de câteva luni. S-a vorbit inclusiv despre faptul că piesa lui Taylor Swift, Back to December, lansată în 2011, ar putea fi despre despărțirea lor.

Dominic Cooper și Amanda Seyfried

Dominic Cooper și Amanda Seyfried s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Mamma Mia: Here We Go Again. Au fost împreună timp de trei ani după terminarea filmărilor. Ulterior, au lucrat din nou împreună pentru continuarea filmului. „Când am lucrat la primul film aveam puțin peste 20 de ani, m-am îndrăgostit și totul a fost frivol”, spunea Amanda despre povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Dominic. Actrița a mărturisit în trecut că a fost dificil să joace alături de fostul iubit, însă cei doi și-au stabilit anumite limite.

Sebastian Stan și Leighton Meester

Blake Lively și Penn Badgley nu au fost singurii actori din Gossip Girl care au format un cuplu și în viața reală. Leighton Meester și actorul de origine română Sebastian Stan au fost împreună timp de doi ani, iar conform surselor, actrița a fost cea care a decis să se despartă.

Amanda Bynes și Channing Tatum

Și Amanda Bynes și Channing Tatum au fost discreți, cei doi neconfirmând niciodată că au avut o relație în timpul filmărilor pentru She’s the Man din 2006. Însă, relația lor a fost făcută publică abia după apariția unor fotografii în care se sărută.

