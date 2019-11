Pășește în noua eră a HR-ului la LEAP

Acum un an, spre finalul lui 2018, participam la conferința HR World by eJobs, unde am avut plăcerea de a-l asculta pe Sergiu Neguț, Business Growth Consultant, vorbind despre scorțoșenia asociată deseori HR-ului și despre ceea ce trebuie să facem pentru a scăpa de ea.

Ghidul prezentat atunci este încă extrem de valoros, nu doar acum, pentru 2019, ci și pentru 2020, dar un update e întotdeauna binevenit. Iar de data aceasta noutatea vine sub forma unui concept nou și îndrăzneț de eveniment, care își propune să deschidă drumul către o nouă eră a HR-ului, una în care scorțoșenia dispare în totalitate.

LEAP. Learn. Explore. Apply. Play.

Noul eveniment, denumit LEAP, a fost conceput de eJobs în colaborare cu Târgul de Cariere ca răspuns la nevoia din ce în ce mai evidentă a industriei de HR pentru inovare. Ca atare, festivalul își propune o misiune complexă, având patru direcții importante: Learn. Explore. Apply. Play.

Etapa de învățare (Learn) înseamnă de fapt opt discursuri impresionante de la manageri în HR și lideri de top, primii speakeri confirmați fiind Lucy Adams, CEO la Disruptive HR, și Fredrik Härén, unul dintre cei mai cunoscuți public speakeri din lume.

Procesul de explorare (Explore) e asigurat prin complexitatea subiectelor abordate și direcțiile neconvenționale propuse de invitați. Aplicabilitatea soluțiilor (Apply) este redată atât prin forma ideilor propuse, cât și prin soluțiile și prototipurile prezentate de sponsorii evenimentului. Iar joaca (Play) este un laitmotiv al întregului eveniment, prezentă prin subiectele, activările, cât și locația evenimentului: un spațiu modern și neconvențional din Capitală.

Unde? Când? Cât?

LEAP va avea loc pe 27 februarie 2020 la Face Convention Center (Piața Presei Libere 3-5, București), una dintre cele mai apreciate și moderne locații pentru evenimente, și va reuni peste 1000 de specialiști în HR, manageri și antreprenori din România și nu numai.

Costul participării la eveniment este de €199 + TVA, dar până pe 21 decembrie îți poți rezerva locul la festival la preț de Early Bird, pentru €159 + TVA.

Află mai multe despre evenimentul inovator pe leap.ro sau dă click direct pe butonul de mai jos pentru a-ți rezerva biletele la eveniment!

Rezervă-ți locul la LEAP aici.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro