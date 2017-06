Parlamentul german voteaza in favoarea legalizarii casatoriilor gay

Astazi este o zi care va ramane in istorie pentru Germania: Parlamentul german tocmai a votat cu o majoritate de 393 de voturi fata de 226, in favoarea legalizarii casatoriilor gay.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a votat impotriva legalizarii casatoriilor gay. In privinta acestei legi a avut loc o dezbatere foarte aprinsa in Parlament.

La cateva momente dupa ce a votat cu cartonasul rosu (insemnand ca se opune), Angela Merkel le-a spus reporterilor: „Pentru mine, casatoria conform legii germane este casatoria dintre un barbat si o femeie, si de aceea nu am votat in favoarea acestei legi astazi”, relateaza The Independent.

Cancelarul Germaniei sustine, totusi, drepturile de adoptie ale cuplurilor gay si declara ca lupta impotriva discriminarii membrilor comunitatii LGBT.

