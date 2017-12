Papusa Barbie TommyXGigi celebreaza colaborarea dintre Tommy Hilfiger si Gigi Hadid

Papusa este disponibila in magazinele emblematice TOMMY HILFIGER din Londra, Paris, Düsseldorf, Amsterdam si New York, precum si in alte magazine selectionate, incepand cu 5 decembrie 2017.

“Colaborarea dintre Gigi si Barbie a fost un nou twist incitant in istoria de parteneriate cu branduri iconice ale culturii pop si cu ambasadori precum Gigi Hadid a brandului nostru,” a declarat Tommy Hilfiger. “Tinuta finala a papusii TommyXGigi Barbie este o celebrare a momentului definitoriu din istoria TOMMY HILFIGER womenswear.”

Creata in colaborare cu Tommy Hilfiger, TommyXGigi Barbie celebreaza memorabilul eveniment de moda in care Gigi Hadid a fost prezentata ca ambasador global pentru TOMMY HILFIGER womenswear. Papusa poarta un hanorac TOMMY HILFIGER clasic, bleumarin, cu logo; pantaloni scurti albi cu dunga rosie si logo si pantofi sport fara siret albi, exact ca tinuta pe care a purtat-o Gigi Hadid in inchiderea show-ului experimental TOMMYNOW din toamna lui 2016, cand a fost prezentata prima colectie capsula TommyXGigi.

“Sunt atat de onorata sa am propria mea Barbie care celebreaza parteneriatul meu cu TOMMY HILFIGER,” a declarat Gigi Hadid. “Momentul in care am vazut papusa pentru prima data a fost ireal si sunt atat de fericita ca acum o putem impartasi cu fanii TommyXGigi si Barbie din intreaga lume!”

Parteneriatul dintre Tommy Hilfiger si Mattel a inceput initial cu doua papusi unicat Gigi Hadid Barbie care celebrau lansarea colectiilor capsula TommyXGigi din toamna lui 2016 si primavara lui 2017. Gigi Hadid a dezvaluit-o pe fiecare dintre ele la show-urile TOMMYNOW din New York si Los Angeles. Apoi au fost lansate pe contul de Instagram @barbiestyle, cu aproape doua milioane de urmaritori, prezentand aspecte din culisele vietii, garderobei, experientelor si calatoriilor lui Barbie. Reactiile entuziaste, cele peste 100.000 de likes si 1500 de comentarii, au inspirat lansarea oficiala a papusii TommyXGigi Barbie.