Nu e primul smartwatch cu care intru în contact și, tocmai pentru că sunt un mare fan, echipa Huawei m-a invitat să particip pentru două zile la un press trip inedit, organizat pentru lansarea noului ceas care pune mult accent pe sport (sport! Parcă nici nu scriu despre mine… îmi trebuie ceva timp să mă obișnuiesc cu nouă postură). Dar iată-mă îmbarcată într-o limuzina în drum spre Breaza, către una dintre cele mai frumoase și intime destinații de yoga din România, At Home Yoga Retreat&Glamping.

Am descoperit că experiența de yoga a fost completată și de alte câteva experimente inedite (de unde și hashtag-ul care însoțea invitația inițială: #exploremore), printre care podiumul de yoga, care are o panoramă unică peste dealurile din Breaza, care te încarcă parcă cu tot oxigenul din lume; mâncarea vegană este delicioasă (chiar dacă la început ai un pic de teamă că vei rămâne flămând) și cu un aspect vizual care te face să-ți pozezi farfuria nonstop; cazarea se face în glamping-uri, adică în niște corturi glam decorate cu măiestrie de Masha, amfitrioana locului care, pe lângă pasiunea pentru yoga și wellbeing, este și designer de interior. Cu ea am făcut clasa de yoga, nu înainte ca ceasurile noastre Huawei Watch Fit să fie setate pe modul YOGA.

Așa cum spuneam, folosesc Huawei smartwatch de câteva luni deja, luni în care realmente viața mea s-a îmbunătățit considerabil, pentru că am început să fac mult mai mult sport, și mai conștient, știu exact cât consum la ora de tenis, cât consum când înot în piscină versus în mare, și ce schimbări de puls, respirație, nivel de oxigen au loc în corpul meu… și ajung să nu mă culc seara până nu îmi realizez target-ul zilnic: 10.000 pași și cel puțin 500 calorii consumate în urma efortului fizic. Așadar, noul ceas era așteptat de mine mai ceva ca noile trend-uri din modă.

Dar ce știe să facă el, de îl numim inteligent, și mai ales un asistent personal pe care îl ai 24 din 24 (deci și când dormi el îți monitorizează somnul)?!

Îți monitorizează ritmul cardiac. Îți monitorizează nivelul oxigenului din sânge și cine nu-și dorește acest lucru azi, în această perioadă pandemică… Are 12 cursuri de fitness dedicate, dar poți adăuga zeci de alte activități. Ceasul poate funcționa până la 10 zile fără încărcare!!!! (Sigur, depinde și cum îl folosești, adică dacă ești un sportiv de performanță și îi folosești continuu setările, se poate să-ți trebuiască o încărcare mai rapidă, doar că e nevoie de numai 5 minute pentru ca ceasul să se încarce pentru o zi întreagă!!! Ceasul Huawei Watch Fit te ajută să fii conectat prin notificări cu mesajele primite, emailuri, social media etc. Ajungi să dormi mai bine, ținând cont de indicațiile pe care le primești în urma analizei somnului (cât din somnul tău e profund și cu ce continuitate, cât de bine respiri în timpul somnului, la ce ore te culci…)

Sunt o mulțime de alte lucruri pe care acest ceas le poate face (barometru, GPS, poți asculta muzică, îți poți face fotografii declanșând telefonul aflat la o distanță considerabilă doar printr-o atingere a ecranului…), eu vi le-am spus doar pe ale mele, cele care mie mi-au schimbat viața.

Rezultatele celui mai recent studiu demarat de Huawei cu IPSOS confirmă faptul că aproximativ 59% dintre români nu sunt satisfăcuți de calitatea somnului lor, iar 94% dintre aceștia susțin că o calitate slabă a somnului le afectează calitatea vieții în general.

Cu acest ceas însă ajungi să dormi mai bine, ținând cont de indicațiile pe care le primești în urma analizei somnului (cât din somnul tău e profund și cu ce continuitate, cât de bine respiri în timpul somnului, la ce ore te culci și la ce ore ar trebui sa te culci…)

Dar mai in detaliu spus: cu ajutorul tehnologiei HUAWEI TruSleep™ 2.0 integrată în noul smartwatch de fitness, HUAWEI WATCH FIT asigură monitorizarea etapelor de somn, monitorizarea ritmului cardiac în timp real, calitatea respirației în timpul somnului și analiza datelor înregistrate, precum și o serie de recomandări smart pentru a-ți îmbunătăți calitatea somnului și a diminua stările de oboseală asociate – de la stabilirea unui program de somn regulat la sfaturi legate de integrarea unor sesiuni de antrenament sau a unei diete echilibrate în funcție de scorul de somn obținut.

Ceasul recunoaște în mod inteligent momentele în care adoarmeadormi și te trezesti, folosind aceste date pentru o analiză complexă a somnului în diferite etape precum: somn ușor, somn profund, REM și stare de veghe. Utilizând tehnologia AI de la Huawei, dispozitivul poate identifica cu precizie șase probleme tipice de somn: dificultăți de adormire, somn superficial, neliniște, trezire timpurie, prea multe vise și un program neregulat de lucru și odihnă. Toate acestea sunt disponibile în aplicația Huawei Health, ce poate fi descărcată pe orice dispozitiv, indiferent de sistemul de operare.

Așadar, chiar cred că HUAWEI WATCH FIT pe care tocmai ce l-am testat, poate fi o alegere inspirată pentru persoanele preocupate de un stil de viață mai bun.

Iar acum, această lansare mi-a pus pe hartă încă un loc de care cu siguranță voi abuza la anul, când vremea ne va pune din nou soarele pe cer (după ședința de yoga am făcut și o rundă de trekking de o oră și jumătate, fapt care ne-a înviorat si mai mult și ne-a adus satisfacția pe fețe când ceasul ne-a arătat că am consumat 350 calorii și-am făcut 6.000 pași!).

Un alt lucru important, care merită menționat, este faptul că acest super ceas, Huawei Watch Fit, costă 499 ron. Eu zic că meriți!