(P) TEX, marca de modă Carrefour, intră în selecția oficială de la Bucharest Fashion Film Festival

TEX devine astfel primul brand dezvoltat de un hipermarket care intră în selecția oficială a Bucharest Fashion Film Festival, în cadrul căruia sunt premiate cele mai bune filme de modă locale și internaționale.

TEX & The City Lights are protagoniști români cu povești interesante, care inspiră prin stilul de viață și cel vestimentar. Conceptul filmului a pornit din dorința de a promova nu doar colecțiile TEX, dar și poveștile oamenilor care le poartă în locuri iconice din București. Filmul surprinde complicitatea dintre o mamă și fiica ei, efortul din spatele muncii unui dansator, momente din viața unor tineri pasionați de artă & design și locurile cu poveste din oraș, altfel spus: Luminița Făurescu, Marius Moldovan, Andreea Matei, Răzvan Drăgănescu, Alexandra Caspruf, Elena Pelmuș, Alexandra Popa, Clara și Andreea Vasiliu.

Andrei Mîndru este un apreciat regizor român, ale cărui filme surprind întâlnirea dintre oameni și mediul urban, într-o estetică fluidă, caldă, care pune accentul pe emoțiile și pasiunile protagoniștilor.

Stylingul este semnat de Cristina Crăciun, Fashion Editor ELLE. Absolventă a Facultății de Urbanism, Cristina lucrează în fashion de peste 10 ani, timp în care a realizat nenumărate pictoriale, interviuri sau articole de modă și stil.

Proiectul TEX & The City Lights este disponibil online, la link-ul http://bit.ly/TEXTheCityLights, iar versiunea Directors Cut by Andrei Mîndru poate fi văzută la festival, în secțiunea competițională din cadrul Bucharest Fashion Film Festival, aflat anul acesta la a III-a ediție. Festivalul are loc între 11 și 14 aprilie, în mai multe locații din oraș – www.bucharestfashionfilm.ro.

