„Prima mea amintire – despre dans – este de când aveam aproximativ 3-4 ani. Dansam foarte mult prin casă pe toate hiturile vremurilor respective, însă o amintire foarte importantă din viața mea este atunci când am început cu adevărat cursurile de dans de la 7 ani, unde primul meu spectacol l-am experimentat cu mâna în ghips. În principiu nu am fost lăsată să particip, pentru sănătatea mea, însă atât de mult îmi doream și știam exact că asta voi face tot restul vieții mele, încât părinții, profesoara de dans de atunci, nu au avut de ales. A fost un spectacol reușit, de atunci am primit o poreclă, respectiv „eroina cu mîna în ghips ”…De atunci asta îmi doream să fac, abia așteptam momentul în care sunt pusă în fața oamenilor să exprim ceva, să le arăt cât de mult iubesc dansul și cât de mult îmi place să ofer din această pasiune tuturor.

Aș spune că o făceam doar pentru mine însă…îmi amintesc perfect sclipirea din ochii oamenilor care după spectacol veneau să mă felicite și să îmi mulțumească pentru ce ofeream, atunci mi-am dat seama că fac ceva bine pentru toată lumea.'

Dar cine este Alla? Paula Moldovan o recomandă buletinul. „Paula este mai timidă decât Alla. Însă pe scenă este diferită experiența pentru căa acolo intervine și scopul, și sentimentele și o grămadă care vin asupra mea și mă fac să uit de gândurile pe care le am de fapt când stau normal în fața cuiva, pentru că eu aș putea spune că sufăr de acel overthinking unde mă judec puțin prea aspru câteodată și am o frică oarecum să vorbesc cu oamenii, dar nu tot timpul, depinde extrem de mult și de cine se află în fața mea, dacă e cineva cu care rezonez din prima, acel overthinking nu se implică. Pe scenă este diferit, acolo mă raportez la mai mulți oameni, să am grijă că îmi ajunge povestea și la cei din ultimul rând, atenția mea se află pe pasiunea mea, nu intervin gândurile mele de zi cu zi care nu prea au scop, mai mult încurcă. Pe scenă nici nu știu ce e aia ‘timid’.

Mi se spune de la vârsta de 9 ani așa. Era și moda în care copii au descoperit că pot fi strigați sub o altă formă, respectiv porecla, care te poate descrie doar prin atât. Alla conținând câte o literă a unor adjective care mă descriu din perioada aceea. Legătura cea mai importantă dintre Paula și Alla este arta, a fost o perioadă în care experimentam aproape toate crenguțele artei, canto, desen, pictură, handmade crafting, chitară….toate astea pe lângă balet. Toate acestea în timp, pe unele le-am dezvoltat mai mult, pe altele le-am transformat în hobby-uri, pe care le strecor foarte rar în timpul liber. Era perioada în care m-am transformat în Alla.

Atât de mult mă obișnuisem să fiu Alla încât uitam de multe ori să răspund la numele meu real. Am realizat după ce am început să mă simt prezentă tot mai tare pe scenă, mi-am pus întrebarea cine sunt eu de fapt? Iar răspunsul era ceva în genul ‘nu știu exact, dar știu ca sunt Alla’… Cine este Alla? Alla este o formă a unei energii care se hrănește din scenă și din ce simte ea acolo, este formată din experiențele negative și pozitive dar mai ales cele negative ale Paulei și le transformă în esențe frumoase pe care le pot gusta și spectatorii, deși venind multe din experiențe negative toate ajung în final să devină ceva pozitiv, cu scopul de a vindeca, atât pe ea cât și pe restul. De mult am ajuns la concluzia că fiecare dintr-un moment artistic își extrage chestia de care are cea mai mare nevoie și o pune acolo unde se află acel gol, și e foarte frumos că…înflorește.'

Pentru Alla, individualitatea și autenticitatea sunt în strânsă legătură și când vine vorba despre cum ne identificăm cu discursul vestimentar pe care îl afișăm zi de zi. – „i create my line for the movement of my time” asta mi-a venit într-o zi în minte, are legătură cu drumul pe care îl parcurg și ce sunt eu în el, am pus-o imediat într-o traiectorie pe mâna mea, tatuajul. Cum altfel să fiu eu dacă nu mă reprezint în totalitate, iar aici implic ținutele pe care le port atât pe scenă când și în viața de zi cu zi, la început se vedea clar cine era Paula și cine era Alla, acum sunt doar una. Care e prima chestie de care te agăți pentru a le identifica de la prima vedere? Hainele sunt acel ceva care te ajutau să le identifici…hainele de scenă erau de cele mai multe ori haine de antrenamente, dar hainele de antrenamente erau speciale pentru mine, oriunde dansam eu trebuia sa fiu îmbrăcată în hainele de Alla, pentru că mă făceau să mă simt eu.'

Alla simte că hainele au un rol unic asupra noastră, pornind chiar de la felul în care simți materialul pe piele, „felul în care plutești în ele. În dans este ideal să te simți lejer și să te facă să te simți liber. Ca și încălțăminte eu nu prea sunt fană papuci, cel mai mult am experimentat talpa goală și șosete care îmi permit alunecarea pe podea, apelez la una din aceste posibilități în funcție de cum doresc să dansez…dacă doresc să fac mișcări care necesită aderență atunci aleg lejer să fiu desculță, atunci când doresc să alunec pentru piruete și slide-uri pe podea, etc…atunci aleg șosetele. Automat orice schimbare de outfit fac, influențează dansul și felul cum mă mișc și cum mă simt astfel este influențat automat și ce ofer prin ceea ce fac.

Aceeași regulă se aplică și la pantaloni și la bluză, de multe ori la stilul pe care îl abordez. Uneori am nevoie de cât mai multă alunecare cu mâinile, umerii, spatele, genunchii, perfect pentru mulajul pe podea, apelez la haine largi, care să mă facă să mă simt că înot în ele.

În experiența mea CK, am avut parte de acel tip de haine on the sweet spot, care îmi ofereau o arie mare în dans, un întreg outfit lejer, comod, totuși stilat care să îmi permită să fiu mai multe stiluri.'

Poți transforma orice în ceva extraordinar? Ca dansator Alla crede că da. „A fi artist dansator înseamnă să experimentezi toate ariile pe care ți le dă corpul în spațiu, să devii cât mai prezent, să descoperi în câte moduri poți să te miști, câte poți acumula printr-o emoție și cât de mult o poți transmite mai departe, dar nu se oprește aici, aș mai spune o grămadă despre dans și ce înseamnă a fi artist pe partea de dans, dar doresc să punctez un lucru foarte clar, dezvoltarea personală în versiunea ta cea mai bună și faptul că ești într-o continuă cercetare, îți scriu povestea ta.'

Iar povestea Allei se scrie prin mișcări extraordinare și multitudinea de perspective oferite de propriul corp, ceea ce ea numește o carcasă. „Are un rol important, însă nu el face tot, el face parte din pachetul din care este creat dansul. Cu el reglezi felul în care dorești să te miști, ‘movement research’, bineînțeles, și transmiți. Corpul are o super-putere foarte interesantă, numită memoria musculară, odată ce ajungi să știi cum vrei să te miști, cine ești, unde vrei să ajungi, să știi ce simți și să știi cum vrei să exprimi ce simți…atunci ajungi într-un punct în care greutatea lui dispare, corpul doar se duce. Cu corpul experimentezi ariile oferite de spațiu.'

Nu este dansatoare, ci este o artistă, introducând sentimentele și simțurile proprii în ceea ce creează. Știe foarte bine de ce a ales acest drum, știe că nimic nu se poate dobândi fără răbdare și muncă zilnică, dar cel mai important este că la 22 de ani știe că este bine să ne axăm pe a deveni mai buni, „toată această competiție este de fapt între noi din prezent și versiunea noastră din viitor, lupți pentru versiunea ta cea mai bună nu pentru versiunea altora. Extrem de important este să fii tu, exact așa cum ești, ascultă-ți povestea!'

Poate tocmai de aceea, super puterea ei ca artistă vine din lumea ei interioară și felul în care și-o expune prin dans. „Poți avea puterea de a acapara un stadion întreg stând nemișcat, doar prin prezența ta, poți avea grația unui fluture, poți radia într-un mod în care să îi faci pe cei care se uită la tine să simtă că aparțin unui loc și se vor simți împăcați și ca acasă pe tot parcursul momentului tău. Sunt multe puteri și cu toții suntem super-eroi, iar aici mă refer la toată lumea, dansatori, avocați, doctori, noi, oamenii. Puterea noastră principală provine și din ce și cine suntem noi ca oameni și ca suflete.'

Acesta este unul și dintre motivele pentru care nu a avut niciodată un idol. A vrut să fie ea și atât. „Într-adevăr am lucrat mult timp cu oameni, unde ne inspiram unii de la ceilalți, dar toți eram diferiți, și acolo am pus foarte multă bază pe cine suntem fiecare dintre noi și fructificam originalitatea fiecăruia așa cum am știut noi cel mai bine la vremea aceea. Acolo m-am dezvoltat enorm de mult și acolo mi-am descoperit super-puterile. Dar ce mă inspiră în schimb, sunt sunetele, nu neapărat melodiile cât sunetele care mie mi se par gustoase dintr-o melodie sau sunet creat în sală pe loc.'

Foto Credit: Deea Buzdugan

Make-up: Ioana Alexandra, MAC Cosmetics