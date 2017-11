(P) Shopping & style

M-am intalnit cu Rebeca, castigatoarea celui de-al doilea concurs Gillette Venus, acum cateva saptamani, la Baneasa Shopping City, pentru sesiunea de shopping si styling. Venita din Oradea, studenta la Medicina, tanara, frumoasa si deschisa la incercari si schimbari, Rebeca a fost modelul perfect. In plus, tot ce imbraca ii statea bine, iar variantele de stil pe care i le-am propus erau atat de diverse incat toate tinutele au entuziasmat-o vizibil. Pentru ca, asa cum ii spuneam si ei, este important sa incerci, sa testezi in permanenta, sa nu te lasi furata de tiparele vechi si de prejudecatile conform carora nu iti sta bine o anumita culoare, o anumita lungime sau chiar un stil vestimentar. Nu trebuie sa imbratisezi toate stilurile deodata. Dar e bine sa le incerci pentru a fi mai in cunostinta de cauza atunci cand alegi.

Increderea in tine si in ceea ce vezi in oglinda este un alt punct important pentru a defini o tinuta, pentru a o face sa arate mai cool, si uneori tine doar de body language, de felul in care o porti. Si cand atitudinea este potrivita, iti va veni natural sa sufleci manecile unei bluze (sau ale unui sacou), pentru a le face mai cool, sau sa asortezi o sapca intr-un context cu totul neasteptat… adica la o rochie de matase, de exemplu.

Mi-a placut sa urmaresc transformarea de stare a Rebecai, nu doar pe cea vizuala (la prima discutie pe care am avut-o mi-a descris stilul ei ca fiind clasic, foarte clasic), cu toate ca cele doua merg intotdeauna mana in mana.

Daca in primul moment era putin intimidata de ideea de a poza, atunci cand s-a vazut in oglinda si a realizat cat de bine arata, „sedinta foto“ a inceput sa capete conturul unui adevarat editorial de moda! Imi pare rau ca acest spatiu este limitat si nu putem sa va aratam toate fotografiile si toate tinutele pe care le-am facut, si cum persoana „clasica“ s-a transformat in mai putin de cateva ore intr-una foarte trendy! Am reusit sa facem si o tinuta pentru club, cu un hoodie si o pereche de botine elastice. Pentru ca la 21 de ani poti sa fii si sa faci orice iti propui!

Magazin H&M, Baneasa Shopping City.

