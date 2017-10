(P) Sesiune de shopping

Stiu ca multi oameni se intreaba, si pe buna dreptate, de ce toti designerii opteaza in casting-urile show-urilor lor de moda pentru fete slabe, foarte slabe, cele mai slabe. Ele sunt chiar si sub standardul de frumusete lansat de era supermodelelor, celebrul 90-60-90. Nu va ganditi la conspiratii ascunse, explicatia este mult mai simpla: le este comod asa.

Important e ca fiecare femeie sa isi poarte hainele cu toata increderea, asa cum fac, de altfel, si topmodelele pe catwalk. Si cred ca cel mai greu test sau examen pe care un stilist ar putea sa-l treaca este sa imbrace o femeie reala, o femeie cu o viata normala, care traieste normal, care merge la supermarket, merge sa-si duca copilul la scoala, merge la birou, serviciu etc. Aici nu mai poti sa vii cu artificii de nici un fel, pentru ca ea nu va putea sa faca toate aceste lucruri de pe niste pantofi cu platforme imense, imbracata intr-o capa de sub care ies niste pene.



Tinuta ei trebuie sa fie in primul rand comoda, ea trebuie sa se simta bine in hainele pe care le poarta, dar in egala masura trebuie sa fie si moderna, chic, sa aiba un aer fresh si actual. Cu aceste lucruri am plecat in minte spre intalnirea mea cu Liliana Ciont, castigatoarea concursului Gillette Venus – „Picioare care te fac admirata si o garderoba reinventata“ –, cu care urma sa am o sesiune de shopping si styling in magazinele din Baneasa Shopping City.

O intalnire cu un stilist sau o carte de moda nu te vor transforma niciodata intr-un fashion icon, dar te vor indruma sa tii cont de niste principii de baza care, repetate constant, te vor ajuta. Si te vor schimba. Pentru ca intotdeauna schimbarea vine din tine. Tu esti la butoane, tu stii ce e mai bine pentru tine. Iar unul din principiile mele de baza este: ascunde-ti defectele si pune-ti in valoare calitatile!

Lilianei i-am recomandat tinute clasice, topuri din matase, pantaloni din stofa si un accesoriu statement. Iar cum in acest sezon trenciurile clasice, londoneze, incep sa faca cariera, iata ca am gasit unul care i se potrivea perfect la Marks&Spencer.

I-am suflecat manecile, i-am asortat o pereche de stilettos, i-am ciufulit putin „coafura perfecta“ si iat-o cu un look nou, mai modern si nonsalant in acelasi timp.

Magazin Marks & Spencer, Baneasa Shopping City

Cumpara orice produs GilletteVenus din magazinele Carrefour, inscrie bonul pe carrefour.ro/venus si poti castiga o sesiune de sfaturi vestimentare cu Roxana Voloseniuc, o aparitie in revista ELLE si un Gift Card Baneasa Shopping City in valoare de 1.000 de RON.

Gillette Venus Swirl cu mâner FlexiBall™ pentru o epilare perfectă și o piele catifelată.