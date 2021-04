(P) Samsung: tehnologie cu respect pentru mediu și oameni

Ca lider în producția de tehnologie la nivel mondial, Samsung nu doar că răspunde permanent provocării de a concepe produse din ce în ce mai competitive și de a inova neîncetat, dar și-a și asumat, încă din 1992, filosofia unui management ecologic, ceea ce înseamnă că, dincolo de a respecta reglementările de mediu, a căutat permanent să le ofere clienților brand-ului soluții care să deschidă drumul spre un viitor sustenabil. Angajamentul față de mediu reiese astăzi din numeroasele inițiative de a reduce impactul operațiunilor companiei asupra mediului, dar și din implicarea acesteia într-unele dintre cele mai presante probleme sociale cu care ne confruntăm acum.

Fie că este vorba despre criza climatică, despre cantitățile uriașe de deșeuri industriale, despre epidemiile care afectează, ca în prezent, întreaga lume, Samsung este conștient că astfel de probleme complexe au rezultat din practici deficitare legate de mediu, dar și din consumul în exces al resurselor naturale. Tocmai de aceea compania și-a asumat scopul de a face diferența, un țel pe care îl aduce la îndeplinire susținând inovațiile care ne permit să trăim în armonie cu natura, și nu împotriva ei. Misiunea aceasta deloc simplă pornește de la asumarea a două inițiative la fel de ambițioase drept priorități: încetinirea ritmului schimbărilor climatice și promovarea unei economii circulare. De aceea, produsele Samsung sunt an de an mai inovatoare și mai sustenabile, iar compania lucrează permanent la un model circular de viață a produselor. Ce înseamnă asta? Că pe întreaga durată de viață a unui produs, de la stadiul de design și până la momentul la care nu mai este folosit, acesta să aibă un impact cât mai mic, iar în final să fie refolosit pentru ca unele dintre componentele sale să contribuie la crearea unor produse noi.

Samsung și-a asumat, în același timp, politici și soluții care să crească aportul energiei regenerabile în producție, dar și descreșterea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru toate fabricile. Iar aceste angajamente nu sunt doar promisiuni, ci continuarea unor demersuri deja existente de ani buni, care arată la ce rezultate poate ajunge o companie de asemenea dimensiuni. Până în 2030, totalul deșeurilor rezultate încă din 2009 și reciclate va ajunge la 7,5 milioane de tone, cu 4,02 milioane de tone deja colectate în întreaga lume din 2009 până în 2019. Nici plasticul nu a fost uitat – tot din 2009 și până în 2030 Samsung va fi reciclat 500.000 de tone de plastic. În plus, aproape toate (97%) proiectele de dezvoltare ale brand-ului sunt responsabile față de mediu, iar energia folosită în toate unitățile Samsung din Statele Unite, Europa și China a devenit, din 2020, 100% regenerabilă. La toate acestea se adaugă și faptul că toate fabricile Samsung funcționează în baza standardelor de sustenabilitate stabilite de Environmental and Energy Management Systems, dar și cele 5,28 de milioane de emisii de gaze reduse doar în 2019. Sustenabilitatea nu e un lucru simplu, dar un angajament ferm urmat de acțiuni consecvente chiar pot produce schimbare.

Samsung Galaxy, stil și sustenabilitate

Funcțiile de top, viteza și designul sunt doar câteva dintre criteriile în funcție de care alegem un nou smartphone. Dar azi nu mai poate fi omis nici criteriul sustenabilității – iar Samsung inovează și sub acest aspect.

Când ți-ai dat seama ultima dată că ai nevoie de un smartphone nou? Fie că l-ai scăpat pe cel vechi pe jos, că îți dorești fotografii și mai bune sau că, pur și simplu, noul model e irezistibil, telefoanele inteligente se numără printre echipamentele care se vând neîncetat, iar aceasta este o problemă pentru mediu. Tocmai de aceea ar trebui să iei în considerare și felul în care a fost conceput, încă din faza de design, dispozitivul tău, și nu doar aspectul cool sau funcțiile avansate.

Un studiu deja celebru realizat în 2018 de către cercetătorii de la Universitatea McMaster arăta că la vremea aceea 85% din impactul asupra mediului pe care îl are un smartphone provine din faza de producție, nu din cea de utilizare, care îți revine ție. De aceea este vital ca schimbarea, în ceea ce privește costurile față de mediu, să înceapă direct de la producător.



Samsung, ca lider de piață, cu aproximativ jumătate de miliard de produse vândute anual, nu putea să nu recunoască impactul asupra mediului și să nu acționeze în acest sens, în concordanță cu standardele pe care și le-a impus compania în general. De aceea, smartphone-urile Samsung sunt dezvoltate în mod responsabil – de la produse realizate din materiale ecologice la ambalaje sustenabile, și până la tehnologii de încărcare eficiente, Samsung Galaxy caută în permanență noi modalități prin intermediul cărora să contribuie, și nu să dăuneze mediului. Compania a încetat, încă de la modelul Galaxy S10, să utilizeze ambalaje de plastic pentru încărcătoare și căști, și a ajuns, cu Galaxy S20, să beneficieze de încărcare eficientă, dar și să aibă componente și ambalaje eco-friendly, utilizând bioplastic, plastic reciclat și hârtie certificată FSC, adică provenită din surse sustenabile. Iar evoluția constantă a eforturilor către sustenabilitate a smartphone-urilor Samsung a obținut recunoașterea unor instituții prestigioase la nivel global, precum certificarea Carbon Trust, în Marea Britanie, UL110 ECOLOGO și EPEAT în SUA, și Vitality Leaf în Rusia.

Și nu doar telefoanele, ci și accesoriile acestora urmează același principiu. Samsung a creat, alături de brand-ul danez Kvadrat, o husă realizată din deșeuri de plastic reciclate pentru Galaxy S20+, a cărui carcasă este produsă utilizând sticle de plastic de 500 ml topite și reciclate în fibre textile. Inițiativa aceasta este una care reduce deșeurile de mase plastice, dar care, în același timp, reduce și cantitatea de dioxid de carbon emisă în timpul procesului de fabricație. Și este, totodată, și motivul pentru care Samsung a devenit primul brand major din industrie care a produs o carcasă de telefon din materiale reciclate. Tiberiu Dobre, Head of IM Division Samsung Electronics România & Bulgaria, explică: „Ne-am propus să ne focusăm pe tehnologii cu impact pozitiv și continuăm să explorăm modalități inovatoare pentru protejarea mediului înconjurător. De la produse realizate din materiale ecologice până la ambalaje sustenabile și tehnologii care contribuie la un viitor mai sustenabil.

Tiberiu Dobre, Head of IM Division Samsung Electronics România & Bulgaria

Samsung nu se oprește aici. Dimpotrivă. În același scop, și-a propus eliminarea graduală a încărcătoarelor și căștilor din pachetele de vânzare, deoarece consumatorii, care reutilizează de multe ori accesoriile pe care le dețin de la telefoanele anterioare, nu au nevoie de accesorii în plus. Asta în condițiile în care încărcătoarele Samsung sunt de tip USB-C încă din 2017, și deci sunt compatibile cu cele mai noi dispozitive, dar și pentru că 25% dintre consumatori aleg astăzi să își încarce telefonul wireless.

Iar căștile Galaxy Buds Pro, înzestrate cu tehnologie audio de top, ce include o calitate a sunetului impecabilă și funcție de Noise Cancellation, au fost, de asemenea, create utilizând 20% plastic reciclat. Deci, tu ce criterii iei în considerare când decizi că ai nevoie de un smartphone nou?

Un televizor la care să privești spre viitor

În ultimul deceniu, televizoarele au devenit din ce în ce mai eco-friendly, concepute astfel încât să nu necesite materiale ce nu pot fi obținute sustenabil, reducând semnificativ consumul de energie și având din ce în ce mai multe componente reciclabile. Ce face diferența când vrei să-ți achiziționezi un televizor?

Dacă ești interesată cu adevărat de tehnologia pe care o folosești zi de zi, atunci știi deja că televizoarele care utilizează tehnologie LED sunt printre cele mai prietenoase cu mediul. Eficiența energetică a crescut, datorită inovațiilor în design, iar cele mai recente cercetări ne spun că dacă fiecare televizor vândut într-un an în Uniunea Europeană și-ar îmbunătăți consumul de energie cu un nivel, economia obținută astfel ar fi echivalentul celei generate de mai mult de o centrală nucleară și jumătate. Impresionant, nu?

Probabil că nu acestea sunt gândurile care îți trec prin cap atunci când faci binging cu cel mai recent sezon din serialul tău preferat, întinsă pe aceeași canapea pe care nu ai mai părăsit-o de luni de zile, transformând-o atât în spațiu de birou, cât și de relaxare. Dar ar trebui să fie, pentru că alegerea unui televizor e o decizie care are impact și asupra mediului, și asupra ta.

Samsung a gândit dintotdeauna televizoarele având sustenabilitatea drept prioritate, fie că este vorba despre design, producție sau ambalaje. Iar acum se poate lăuda cu produse de ultimă generație de care te poți bucura fără să fii nevoită să te gândești tu la asta, deoarece compania a făcut-o pentru tine. Și asta pentru că „în centrul filosofiei de proiectare Samsung se află dezvoltarea de produse eficiente din punct de vedere energetic și utilizarea materialelor reciclate și ecologice, pentru a reduce impactul pe care inovațiile îl au asupra mediului. Prin aceste eforturi, televizoarele și monitoarele Samsung lansate în 2021 pot reduce aproximativ 25.000 de tone de gaze cu efect de seră la nivel mondial., spune Victor Armășelu, Head of Consumer Electronics Samsung România & Bulgaria. Care sunt, însă, caracteristicile eco-friendly ale televizoarelor Samsung pe care trebuie să le cunoști?



The Serif, design & tehnologie

The Serif este gândit în primul rând ca o piesă de design, concepută astfel încât să pună în valoare orice încăpere în care este așezat, fără să aibă contururile greoaie ale altor dispozitive de același fel. Cu un design minimalist și elegant bazat chiar pe numele fontului Serif, televizorul are un meniu simplu cu aplicații preinstalate, care rulează fără cusur. Un televizor smart care redă și muzică, are un ecran ce redă perfect, în culori vibrante… și descrierile la superlativ ar putea continua. Dar încă mai important este faptul că The Serif include și o mulțime de caracteristici eco-friendly, cum ar fi, de exemplu, un nivel scăzut de energie necesar, datorat îmbunătățirii luminilor LED. Iar asta nu este totul, pentru că The Serif a fost conceput astfel încât să poată economisi energie, prin intermediul unui Eco senzor și al modului Energy Saving, care se adaptează la modul în care îl folosești tu. Senzorul depistează lumina din încăpere și ajustează la aceasta luminozitatea ecranului, reușind astfel o reducere a consumului de energie de până la 35%. Iar modul de economisire a energiei închide automat dispozitivul, după o perioadă de timp setată de tine în care nu ai mai interacționat cu el. Și dacă asta nu era suficient, află și că designul lui permite un număr redus de componente, deci și de resurse folosite în producție. Și chiar acest lucru îl face mai ușor de dezasamblat, de reparat și, în final, de reciclat.

Iar creativitatea designerilor Samsung s-a îndreptat și asupra ambalajelor, astfel încât acestea să fie mai simplu de refolosit. Astfel, cutiile de carton sunt concepute astfel încât să poată fi transformate în mici obiecte de mobilier, ingenioase, utile și versatile. Și cu siguranță te vei amuza să construiești o măsuță sau o casă pentru pisica ta urmând instrucțiunile simple, care îți stau la îndemână odată ce ai scanat codul QR de pe exteriorul cutiei.

Neo QLED, inovație multifuncțională

Modelele Samsung Neo QLED 2021, atât 8K, cât și 4K, sunt foarte departe de ceea ce ai putea considera că este un televizor tradițional. Dacă experiența ultimului an ne-a învățat ceva, atunci acel lucru este că tehnologia este esențială pentru a rămâne conectați, dar și pentru a ne continua viețile în relativă normalitate. În acest context, funcțiile inteligente ale modelelor Neo QLED sunt perfect adecvate noului nostru mod de viață, fie că vorbim despre munca de acasă, despre fitness sau divertisment. Spre exemplu, Samsung Health îți transformă living room-ul într-o sală de antrenamente ca la carte, iar noua funcție Smart Trainer te ajută să-ți corectezi postura în timp real, așa cum ar face-o cel mai exigent antrenor personal. Aceeași funcție îți oferă și feedback privind performanțele la antrenament, numără exercițiile și estimează numărul de calorii pe care le arzi, personalizând experiența, fără să îți permită să trișezi. Cele două funcții, abia lansate, nu sunt încă disponibile în România, dar ai ce aștepta în curând.



„ Televizoarele și monitoarele Samsung lansate în 2021 pot reduce aproximativ 25.000 de tone de gaze cu efect de seră la nivel mondial.

Iar un astfel de televizor te ajută și la muncă. Google Duo poate fi utilizat pentru a iniția apeluri video de calitate înaltă, la care pot participa până la 32 de persoane, indiferent ce sisteme de operare ar folosi ele. Iar funcția PC on TV îți permite să lucrezi de acasă, cu un mouse și o tastatură, conectându-ți laptopul.

„Angajamentul nostru pentru un viitor incluziv și sustenabil merge mână în mână cu permanenta noastră căutare de inovație pentru a satisface nevoile în continuă schimbare ale utilizatorilor – de la reducerea amprentei de carbon a produselor noastre, la furnizarea unei game variate de caracteristici de accesibilitate, până la oferirea unei experiențe de vizionare de neegalat care se potrivește cu stilul de viață al fiecărui utilizator, declara JH Han, President of Visual Display Business at Samsung Electronics. De aceea, televizoarele Neo QLED nu doar că reduc consumul de energie și resursele implicate în producție, dar beneficiază și de ambalaj eco, care poate fi reutilizat în cele mai simpatice moduri, scopul final fiind reciclarea a până la 200.000 de tone de cutii anual.

Going Green



Călătoria către viitor a televizoarelor Samsung nu se oprește aici. Pentru a asigura un viitor sustenabil și accesibil pentru toți, compania a demarat programe de reducere a amprentei de carbon și de îmbunătățire a eficienței energetice pe termen lung. De asemenea, va căuta să reducă din consumul de energie aferent fiecărui utilizator, dar și să folosească din ce în ce mai multe materiale reciclate, pentru întreaga gamă de televizoare, așa cum se întâmplă în cazul telecomenzii cu celule solare, realizată în proporție de 24% din materiale plastice obținute din sticle reciclabile. Iar telecomanda care debutează anul acesta este alimentată cu energie solară, și poate fi reîncărcată la lumina exterioară, cea interioară sau prin cablu USB. Ceea ce, în termen de șapte ani, va preveni deșeuri echivalente cu 99 de milioane de baterii AAA. Nu e rău, nu? Acum te poți întoarce la serial.

O casă mai verde: design personalizat, inteligență artificială & performanțe energetice

Tehnologia ne-a devenit indispensabilă pentru că ne ajută în toate aspectele vieților noastre, de la comunicare până la ușurarea muncilor domestice care sunt prea des rezervate femeilor. Din fericire, ajutorul acesta este acum mai la îndemână, mai eficient și chiar mai elegant ca oricând.

Punem pariu că în ultimul an ți-ai petrecut mai mult timp ca niciodată descifrând secretele celui mai pufos banana bread, că te-ai încumetat să faci, în cele din urmă, un blat de pizza și că ți-ai promis să gătești și să mănânci mai sănătos, completându-ți în frigider stocuri redutabile de legume și fructe proaspete. Sau poate că ai făcut în cele din urmă ordine în garderobă și ai descoperit vechi comori pe care nu le mai purtasei de mult, sau ai decis să aduci un refresh atât de necesar stilului tău, acționând dramatic, à la Marie Kondo, și păstrând numai ce-ți aduce bucurie. Oricare ar fi scenariul în care te-ai regăsit, traiul mai mult de-acasă vreme de un an nu are cum să nu-ți fi atras atenția către nevoile pe care ți le îndeplinește căminul tău, cu toate obiectele pe care el le conține, și mai ales cu cele care îți fac viața mai simplă zi de zi.

Tocmai pentru că astfel de electrocasnice pe care ne bazăm sunt esențiale confortului nostru, Samsung inovează și în ceea ce le privește, propunând acum, încă din faza de design, produse care economisesc energie, apă și alimente, concepându-le inteligent, astfel încât să răspundă perfect nevoilor tale.

Design BESPOKE pentru stilul tău de viață

Ce îți dorești de la un frigider? Sigur, în afară de a nu te simți vinovată când te surprinzi mergând către el în miez de noapte, pentru încă o felie de prăjitură sau pentru alt pahar cu vin? Dacă designul este o prioritate pentru tine, atunci nu strică să știi că Samsung îți propune un concept inedit, care îți echipează bucătăria cu un frigider ce se va potrivi perfect și decorului, și nevoilor tale. Gama BESPOKE vine cu frigidere și congelatoare personalizabile, cu o singură ușă, și combine frigorifice care îți permit să le configurezi în funcție de spațiul și designul locuinței tale. Când vine vorba despre design, ai de ales între opt culori unice și finisaje elegante din sticlă sau oțel, dar trebuie să știi că felul în care au fost concepute nu este doar plăcut privirii. Designul flexibil asigură, totodată, o viață mai lungă pentru produs și o reducere a deșeurilor.



În plus, vei avea parte în curând și în România de noul concept 4-Door Flex™, care se traduce într-un nou spațiu de depozitare pentru băuturi, cu dozator intern de apă filtrată și un vas de apă încorporat, cu umplere automată. Nici aparatul de gheață dual nu e de ignorat, dat fiind că poate produce și cuburi, și fulgi de gheață pentru cocktailul de la finalul întâlnirii pe Zoom… sau, sperăm, pentru petrecerile pe care vom avea motive să le ținem curând. Iar când vine vorba despre flexibilitatea funcțiilor, ai la îndemână opțiuni care iau în considerare dieta ta și a familiei tale. Adică un compartiment versatil, care poate trece de la temperatura frigiderului la congelator, cu cinci setări diferite; și funcția Flex Crisper™, care permite depozitarea cărnii sau a peștelui la temperatura optimă, și Crisper+™, care menține fructele și legumele mai proaspete mai mult timp.



Pe lângă toate aceste funcții un plus major îl aduc și performanțele energetice. Designul însuși a fost gândit astfel încât să asigure o durată de viață mai lungă pentru produs și să reducă deșeurile. Iar eficiența energetică provine tot din inovații, precum tehnologia SpaceMax™, care maximizează spațiul pe rafturi, permițând cu 10% mai puțină penetrare a căldurii din exterior; sau tehnologia Digital Inverter, care îți permite să răcești atât cât e necesar, sau feature-ul Twin Cooling, prin care frigiderul și congelatorul sunt controlate independent. Vei descoperi că Twin Cooling te ajută să nu mai risipești alimente așa cum o făceai până acum, dar și că sistemul Twin Cooling Plus™ răcește separat compartimentele, astfel încât nu se răspândesc mirosuri de la frigider la congelator, și păstrează ingredientele proaspete conservându-le într-un mediu cu 70% umiditate, față de 30%, de cât dispune un frigider convențional. Iar Metal Cooling, placa metalică de pe peretele interior, menține temperatura internă optimă chiar dacă deschizi frigiderul frecvent.



Și utilizarea compartimentelor de depozitare este gândită smart, așa încât ai parte de variante de control al temperaturii, un compartiment multifuncțional care poate fi împărțit în două zone cu temperaturi diferite (pentru carne și legume, de exemplu), un raft de vin multifuncțional în care poți depozita și cutii sau vase, și un raft Slide & Fold, pentru obiectele voluminoase.



Curățare inteligentă pentru garderoba ta stylish

Dacă ești ca noi, adică ții foarte mult și la echipamentul sportiv pe care îl utilizezi des, dar și la fusta aceea din mătase pe care o rezervi celor mai speciale momente, atunci îți este clar că o mașină de spălat care are sarcina dificilă de a-ți menține garderoba în cele mai bune condiții trebuie să-ți fie o aliată de încredere. Protectoare cu țesăturile sensibile, necruțătoare cu petele sau cu bacteriile și alergenii activi, delicată când e cazul, rapidă de cele mai multe ori și… îngăduitoare când ai uitat că mai aveai nevoie să speli un tricou.



Poate că ți se pare că toate aceste trăsături aproape umane ar însemna să ceri prea mult de la o mașină de spălat, însă gama AI Control de la Samsung își propune să îndeplinească toate acele nevoi, și ceva mai mult. Și asta deoarece caracteristicile ei reușesc să consume mai puțină apă, mai puțin detergent și mai puțină energie, transformând, practic, spălarea rufelor.

Gama AI Control îndeplinește standardele noilor etichetări energetice (mașinile fiind certificate cu calitatea energetică A), dar și personalizează întreg procesul de spălare utilizând inteligența artificială, astfel încât să se adapteze preferințelor și nevoilor tale. Astfel, un senzor detectează greutatea hainelor, și utilizează apă și detergent exact cât e nevoie, iar mașina se poate conecta inteligent cu un uscător compatibil, care poate astfel să selecteze automat setările optime după spălare.

„Creăm aparate electrocasniceecologice prin dezvoltarea unor tehnologii avansate de economisire a energiei și crearea unor concepte creative de produse.

Iar inovațiile cu caracter ecologic sunt notabile: de exemplu, tehnologia EcoBubble® economisește energia și curăță performant, în vreme ce protejează culoarea și textura hainelor, chiar la temperaturi scăzute, transformând detergentul în bule ce pătrund rapid în țesături; programul Hygiene Steam elimină murdăria din profunzime, și 99,9% din bacteriile și alergenii inactivi, pe când tehnologia Digital Inverter mărește eficiența energetică, reduce la minimum zgomotul și oferă o performanță de lungă durată, cu o garanție de 10 ani, consumând mai puțină energie decât un motor universal.



Victor Armășelu, Head of Consumer Electronics Samsung România & Bulgaria

Dacă adaugi și faptul că produsele pot fi dezasamblate cu unelte la îndemână, la finalul duratei lor de viață, pentru a fi reciclate mai ușor, știi că ai de-a face cu o gamă gândită de la bun început astfel încât să fie mai prietenoasă cu mediul. Și chiar acesta este și scopul: „la Samsung, ne străduim să creăm aparate electrocasnice ecologice, de clasă mondială, prin eforturi ce țin de dezvoltarea unor tehnologii avansate de economisire a energiei și de crearea unor noi concepte creative de produse, precum frigiderele modulare personalizabile și mașinile de spălat care folosesc inteligența artificială, spune Victor Armășelu, Head of Consumer Electronics Samsung România & Bulgaria.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro