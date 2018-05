(P) Probleme cu reputatia in mediul online? Afla cum poti scapa de ele!

Oamenii cauta informatii despre tine in mediul online si iau decizii in legatura cu ceea ce gasesc. In fiecare zi, mai mult de un miliard de nume sunt cautate pe Google si 77% dintre angajatorii de recrutare de locuri de munca sunt obligati sa caute online potentialii angajati in timpul procesului de angajare. Astfel, angajatorii isi vor face o anumita imagine despre tine pe baza informatiilor pe care le gasesc pe Internet. Un studiu arata ca 45% dintre cei care au cautat informatii online despre persoane cu care voiau sa colaboreze intr-un fel sau altul, au renuntat la colaborare dupa ce au facut o cautare online.

Una dintre cele mai bune modalitati de a ascunde pe Internet informatiile negative despre tine este de a plasa respectivele articole pe a doua sau pe a treia pagina cu rezultate a Google. Acest lucru poate fi obtinut prin strategii complexe de management de reputatie online combinate cu tactici de optimizare SEO.

In lumea noastra moderna, unde majoritatea oamenilor cauta totul pe Internet, este necesar pentru oricine are un business sa investeasca in promovare online. Desi este nevoie de mult timp, efort si bani pana cand afacerea incepe sa creasca, efectele pe termen lung ale unei promovari SEO in mediul online merita tot efortul.

Problema apare atunci cand respectivul antreprenor sau persoana publica, fie el medic, politician etc. se confrunta cu o problema de imagine si diverse articole negative invadeaza Internetul. Pentru astfel de situatii exista ORM (Online Reputation Management).

Practic, ORM este procesul de a controla, cu ajutorul optimizarii SEO, ceea ce apare pe Internet despre tine atunci cand cineva face o cautare online pe baza numelui sau firmei tale. Mai concret, un grup de specialisti identifica si „curata” orice continut vatamator despre tine din mediul online, cum ar fi rezultatele negative ale Google, mesajele sociale cu risc social si imaginile negative, ajutandu-te, totodata, sa promovezi un continut pozitiv care sa iti imbunatateasca imaginea online.

De ce este important ORM

Modul in care te prezinti in mediul online influenteaza direct cariera ta. Elementele negative afisate online iti pot deteriora cariera, in timp ce o reputatie pozitiva online duce la oportunitati in cariera. Exista 3 motive principale pentru care construirea si gestionarea reputatiei tale online este atat de importanta:

Oricine poate „spune” ceva despre tine in mediul online, fara a avea probleme, fie ca este adevarat sau nu. Daca ai suparat pe cineva (de exemplu, un angajat concediat), acesta te poate distruge pe Internet. De obicei, exista prea putine legi care te pot proteja in astfel de situatii.Tot ceea ce facem pe Internet este inregistrat online pentru totdeauna, ceea ce inseamna ca avem nevoie de mai multe instrumente pentru a ne asigura ca acest lucru nu ne va face rau. Facem totul online si acum avem

tehnologia pentru a urmari si a stoca toata aceasta activitate. Asta inseamna ca tot ce publicam pe Facebook sau Twitter si fiecare articol pe care il cautam, site-ul pe care il vizitam, tranzactia online pe care o facem si conversatia pe care o purtam prin mesaje se stocheaza undeva.

O simpla postare pe care ai facut-o pe Facebook in urma cu cativa ani poate provoca concedierea ta. Sau un e-mail privat sau un mesaj pe care l-ai trimis unui prieten – chiar daca l-ai sters – s-ar putea sa se intoarca intr-o zi impotriva ta. Hackerii invadeaza confidentialitatea tuturor, de la celebritati, pana la oameni de afaceri si politicieni. Si nu este vorba doar despre hackeri; legile invechite care nu au tinut pasul cu tehnologia – cum ar fi ECPA (Electronic Communications Privacy Act) – fac ca oricand cineva sa poata accesa informatiile pe care le consideri private.

