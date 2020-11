(P) Povești amuzante și cu tâlc pentru cei mici

Când eram mică, în fiecare seară, înainte de culcare, mă strecuram în patul părinților mei și mă rugam cu cerul și cu pământul de tatăl meu să îmi spună o poveste. Mama, de multe ori geloasă, se oferea voluntar să o facă ea. Iar asta, îmi aduc aminte, că era o adevărată provocare pentru mine. Nu voiam să îi spun că poveștile ei nu sunt la fel de captivante ca ale tatălui meu, așa că trebuia să inventez mereu tot felul de scuze. Privind retrospectiv, nu pot decât să apreciez toată strădania ei, dar cred că ar fi trebuit să accepte că la acest capitol tata era de departe campionul familiei. Poveștile lui erau neobișnuite, pline de peripeții și suspans, cu un amalgam de personaje excentrice din lumi îndepărtate. Dar dincolo de firul narativ, capacitățile lui de povestitor și modul în care intra în pielea personajelor erau cele care mă cucereau de fiecare dată și care reușeau să mă teleporteze într-o lume magică.

Mereu mi-am dorit să moștenenesc abilitatea asta de la el. Dar, spre amuzamentul mamei mele și dezamăgirea nepoților mei, poveștile mele nu sunt niciodată nici hazlii și nici fascinante. Speram să pot recrea aceleași amintiri și pentru ei, dar în realitate seara se încheia după doar cinci minute cu ei rugându-mă să îi las să vadă un desen animat.

Poate că nu am moștenit imaginația tatălui meu, dar sigur m-am ales cu perseverența lui. Poveștile spuse înainte de culcare erau o tradiție în familia noastră și nu voiam să se piardă doar din cauza lipsei mele de creativitate. Așa că am făcut un research temeinic în secțiunea de literatură pentru copii, până când, în cele din urmă, am găsit câteva cărți care mi-au adus aminte de poveștile din copilăria mea.

Seria de cărți despre animale de la The Crush prezintă poveștile unor animale din Africa, India, Australia sau Polul Nord care se găsesc în situații comice, dar cu un final fericit. Însă dincolo de amuzamentul pe care îl stârnesc, cărțile abordează într-un mod sensibil și discret teme precum lanțul trofic, vânătoarea pentru supraviețuire, dar și discuții mai ample care îi apropie pe cei mici de natură și îi fac să înțeleagă cât de important este să protejeze mediul înconjurător. În plus, le încurajează pasiunea pentru a explora regiuni îndepărtate și pentru a descoperi fauna și vegetația de pe alte continente.

Poveștile inventate de autor sunt savuroase, de la descrierile amuzante ale animalelor și gândurile lor despre cum să facă rost de un prânz delicios, până la coincidențele și năzdrăvăniile în care personajele ajung de fiecare dată. Ilustrațiile în culori pastel, în stilul lui Beatrix Potter, îi fac pe cei mici să se îndrăgostească de personaje. Fie că e vorba de o muscă, de un pește în căutarea unui prânz copios, de un hipopotam care salvează ziua în savana africană, de o nucă de cocos năzdrăvană care le dă de furcă unui tigru, unui leu și unui vânător din jungla indiană sau de un pinguin aflat în vacanță la Polul Nord cu prietenii lui, toate poveștile sunt pline de întâmplări nostime și captivante.

În plus, sunt scrise în rime, fiind mult mai ușor de citit și de reținut de către cei mici. Iar la final, fiecare carte are câte un cântec despre personajul cel mai vesel din poveste. Și nu vine doar cu versurile, ci și cu notele muzicale, așa că lectura se poate transforma într-un adevărat concert.

Dar aceastea nu sunt singurele activități pe care cei de la The Crush le oferă copiiilor. Cărțile de colorat, puzzle-urile și cele 76 de cartoane cu întrebări și informații despre toate animalele din cărți îi vor ajuta pe cei mici să învețe într-un mod plăcut și relaxant despre mediul înconjurător.

Cărțile despre animale de la The Crush Series sunt scrise în limba engleză, de autorul englez Ian Worboys și ilustrate de Silke Diehl. Până acum au fost publicate Frog Crush, Monkey Crush și Penguin Crush și sunt recomandate copiiilor cu vârsta între 3 și 8 ani, dar fiind în limba engleză, sunt potrivite și pentru cei mai mari.

Colecția a primit recent premiul de bronz de la prestigioasa publicație Junior Magazine din Marea Britanie la categoria „Best Designed/Illustrated Book for Children”. Cărțile sunt ideale pentru a fi oferite cadou, iar în cazul în care ești curios să le descoperi, o poți face aruncând un ochi pe site-ul editurii (www.thecrushseries.com), sau le poți găsi în format fizic în librăriile Cărturești, Libris, Asteroidul B 612 și Mottom Kids.