(P) One United Properties îl numește pe Claudio Cisullo în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație

Claudio Cisullo este acționar și membru al Consiliului de Administrație al One United Properties încă din 2020 și a devenit recent al treilea cel mai mare acționar al companiei. Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, cei doi fondatori ai One United Properties, dețin în prezent 70% din acțiunile companiei și sunt singurii membri executivi ai Consiliului de Administrație.

Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație One United Properties, declară: „Sunt onorat să accept numirea în această poziție. Fiind membru al Consiliului de Administrație al One United Properties din 2020, cunosc bine structura puternică a companiei, precum și viziunea și principiile sale remarcabile de guvernanță corporativă. Sunt mândru că mă pot baza pe acestea și aștept cu nerăbdare să contribui la dezvoltarea grupului în următoarea sa etapă de evoluție, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.”

Victor Căpitanu, Cofondator și Director Executiv al One United Properties, adaugă: „Suntem bucuroși să îl avem pe Claudio Cisullo în echipa One United Properties, acum în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Colaborăm foarte bine de câțiva ani și credem cu tărie că experiența sa solidă în business va aduce un plus de valoare companiei și va ajuta în implementarea planurilor de dezvoltare pe care ni le-am propus. Avem oportunități semnificative în față, iar 2021 este un an important, deoarece ne-am anunțat intenția de a lista compania la Bursa de Valori București, în această vară.”

Claudio Cisullo este fondator și președintele al CC Trust Group AG, un business de familie activ la nivel internațional, cu investiții în sectoarele biotehnologiei, mărfurilor, agrementului, produselor farmaceutice, serviciilor profesionale, imobiliarelor și tehnologiei. Are o experiență de peste 30 de ani în finanțe corporative, M&A, capital de risc și capital privat și este investitor activ pe piața imobiliară rezidențială și comercială de câțiva ani. Printre altele, el este și fondatorul și președintele executiv al Chain IQ Group AG, președintele ACC One Holding AG, membru al Consiliului de Administrație al Ringier AG, membru al Fundației de drept și economie la Universitatea din St. Gallen și membru al Consiliului de Administrație al Fundației Elvețiene pentru Antreprenori.

One United Properties și-a anunțat recent intenția de a se lista pe piața principală a Bursei de Valori București, în această vară. Dezvoltatorul premiat internațional și cunoscut pentru proiectele sale imobiliare durabile are în vedere listarea printr-o ofertă publică inițială (IPO). Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital va face parte din grupul de distribuție.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă' din lume la International Property Awards 2019-2020.

