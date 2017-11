(P) Noua reteta inovatoare a branzei topite Vacuta Vesela® cu 0 E-uri!

Dezvoltarea retetei unice, fara aditivi, a durat peste 20 ani. Noua reteta a fost testata inainte de lansare de experti interni, externi si consumatori Vacuta Vesela®, fiind produsa din ingrediente de calitate pe baza de lapte. Branza topita Vacuta Vesela® se aliniaza astfel la cerintele consumatorilor, ce cauta produse realizate din ingrediente de calitate, fara aditivi, stabilizatori sau arome artificiale.

Mai mult decat atat, toate ingredientele folosite pentru productie detin certificate de calitate si se supun si celor mai riguroase cerinte pentru productia acestei retete.

Conform consumatorilor, cel mai des intalnit motiv pentru a cumpara branza topita Vacuta Vesela® este gustul, urmat indeaproape de pret si ingrediente.

„Suntem interesati de asteptarile clientilor nostri si facem tot posibilul sa dezvoltam produse in functie de preferintele lor. Folosim acum cu succes ingrediente bazate doar pe lactate, pastrand aceleasi calitati ale gustului si textura branzei topite”, declara Sorina Diaconu, Brand Manager Vacuta Vesela®.

Vacuta Vesela® este disponibila in Romania in varianta de 120 grame si de 240 grame (Family pack).

Marca de referinta a Grupului Bel, branza topita Vacuta Vesela® are un gust delicios, textura sa fina cucerind, de fiecare data, chiar si cei mai exigenti consumatori din cele peste 120 de tari in care acest brand este prezent.

„Fiind deja un produs cu traditie pe piata romaneasca, Vacuta Vesela® ramane pentru consumatori un prilej de buna dispozitie si savoare. Invitam consumatorii sa incerce noua reteta Vacuta Vesela® cu 0 E-uri!” Sorina Diaconu, Bel-Group Brand Manager.

Despre Grupul Bel

Grupul Bel este lider mondial pe segmentul marcilor de branza feliata. In anul 2013 Grupul Bel a inregistrat vanzari de 2.7 miliarde euro datorita portofoliului divers care include atat marci recunoscute la nivel mondial: La Vache Qui Rit®, Kiri®, BabyBel®,Leerdammer®, Boursin®, precum si 20 de branduri locale.

La succesul Grupului contribuie peste 10,800 de angajati in 30 de filiale din toata lumea. Produsele Bel se fabrica in 28 de centre de productie si se distribuie in peste 120 de tari.

www.bel-group.com

In 2011, Bel Group si Danone au incheiat un parteneriat strategic prin care liderul mondial pe piata iaurturilor a devenit distribuitor oficial in Romania a mai multor branduri de branzeturi Bel: La Vache Qui Rit®, Kiri®, BabyBel®, Pick&Croq®, Leerdammer®.