„Povestea noastră a început într-o sală de dans, ne-am cunoscut devenind parteneri de dans în distribuția spectacolului Mamma Mia, își amintește dansatoarea și coregrafa Flavia Mihășan despre prima întâlnire cu soțul ei, Marius Moldovan, la rândul lui dansator. „Cred că ne-am dat seama destul de devreme, ăsta a fost si motivul pentru care ne-am dorit imediat o familie, copil, copii. S-a întâmplat totul extrem de repede, ca un foc. Anul trecut, cei doi au devenit pentru prima dată părinți, așa că se bucură acum de noul membru al familiei, un băiețel pe nume Carol. Cum arată viața unui cuplu atunci când ambii parteneri au un background artistic? Flavia spune că „există foarte multe puncte comune în background-ul nostru, iar asta face ca discuțiile să nu dureze extrem de mult, ne întelegem de multe ori din priviri, totul e natural.

Da, ne oferim mereu sfaturi și încercăm sa fim un sprijin unul pentru celălalt tocmai pentru că știm ce presupune genul nostru de viață profesională. Dansul le-a schimbat modul în care văd lumea și, în același timp, le-a impus o anumită disciplină. Poate că baletul a făcut-o pe Flavia să rateze joaca din copilărie dar, în schimb, a reușit astfel să performeze pe scena Operei Naționale. Marius spune că „dansul înseamnă disciplină, înseamnă studiu psihologic, somatic al corpului, îți schimbă perspectiva asupra universului, vezi lucruri pe care alții le ignoră și le consideră banale. Dansul te învață să fii prezent, conștient de timp și spațiu. Dansul îți oferă o perspectivă amplă asupra oamenilor și a mediului înconjurător. Corpul este vital în dans, trebuie antrenat pentru scenă și trebuie acordată o atenție minuțioasă antrenamentului și recuperării. Dansul m-a învățat să fiu eu.

Apariția unui copil înseamnă și că, dintr-odată, cei doi sunt mult mai ocupați decât până acum, iar Flavia mărturisește că noua viață e ca un rollercoaster și ar vrea câteodată să se poată clona, pentru a reuși să facă tot ce își propune.

Și pentru a păstra amintirile cu cei dragi, chiar ai nevoie de o cameră foto de top. „Momentele cele mai importante sunt cele legate de Carol, spune Flavia. „Fiecare dimineață, atunci când se trezește zâmbind, fiecare etapă pe care am trăit-o până azi, când are aproape un an și cinci luni, fiecare reacție pe care o are Carol la experiențe noi… pentru noi, astea sunt momentele cele mai importante. În ultima vreme, cei doi nu prea au avut timp de seriale sau filme, dar Flavia mărturisește că nu a putut renunța la citit, iar ultimele cărți care i-au atras atenția sunt Elogiu mamei vitrege de Mario Vargas Llosa, Minciuni pe canapea de Irvin Yalom și Calea Victoriei de Cezar Petrescu. Iar când vine vorba de modele pe care le au din lumea dansului, cei doi menționează compania Kibbutz Dance Company din Israel, „care pune în scenă ceva cu totul inedit, sunt diferiți, discursul coregrafic este despre istorie, corp și suflet. Perioada dificilă pe care o traversăm ne-a arătat tuturor cât de importantă este puterea de a te adapta la noi condiții, așa că i-am rugat pe Flavia și Marius să exprime printr-o mișcare de dans conceptul #PowerYourCreativity, inspirați de Seria Mi 10T lansată de Xiaomi.



„Primul lucru care mi-a venit în minte este port de bras, termen în dansul clasic ce înseamnă mișcarea armonioasă a brațelor. Este nevoie de antrenament, de adaptare, dar și de multă creativitate, spune Flavia. Marius s-a dus imediat cu gândul la una dintre cele mai dificile mișcări din dans: „Tehnica de floor work înseamnă adaptare la timp și spațiu, atenție la mediul înconjurător, la partener. În exercițiile de floor work este vital să fii atent să nu îi accidentezi pe cei din jurul tău și să găsești soluții de mișcare, fără să modifici în vreun fel pe cineva sau spațiul respectiv.

