(P) Nespresso loves TIFF

Prezenta Nespresso la TIFF nu este intamplatoare, brand-ul fiind partener oficial, incepand din 2007, la Festivalul de Film de la Cannes, iar ulterior devenind partener consacrat al altor festivaluri prestigioase, precum Festivalul de de Film Karlovy Vary sau Festivalul de Film de la Berlin. Anul acesta, Nespresso i-a invitat pe cinefili sa savureze sortimentele de cafea Grands Crus in cadrul mai multor evenimente in lounge-ul amenajat in Piata Unirii din Cluj.

Una dintre cele mai semnificative prezente a fost participarea la InfiniTIFF, actiune dedicata noilor forme de storytelling audiovizual, care si-a propus sa-i conecteze pe cinefili si artisti la ideile si inovatiile de ultima ora in materie de realitate virtuala (VR) si cinema interactiv.

Nespresso a pus la dispozitia participantilor cinci filme VR despre Columbia, tara care are cele mai bune plantatii de cafea din lume. Nespresso colaboreaza cu 48.000 de fermieri columbieni, iar aceasta experienta VR da posibilitatea publicului sa interactioneze cu cativa dintre acestia (filmele sunt disponibile si in Nespresso Boutique din Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 210, oricine viziteaza boutique-ul putand sa le vizioneze).