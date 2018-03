Copiii de ieri care acum au crescut si la randul lor au adus o viata noua pe pamant sunt mult mai familiarizati cu tehnologia decat au fost parintii nostrii. Acest avantaj major este foarte beneifc pentru siguranta lor si a familiei. Tehnologia ne ofera in prezent nenumarate posibilitati de siguranta si protectie, confort, divertisment si comunicare. Profitand de toate acestea, parintii moderni pot sa-si monitorizeze copilul de la distanta si sa comunice cu acesta cand ei sunt la serviciu.

O problema atunci cand ai adus pe lume un copil este timpul din ce in ce mai limitat. Din pacate nu este singura problema, insa cel putin la aceasta, echipa SKUT.ro vine cu o rezolvare inteligenta, practica si ieftina.

SKUT.ro este un magazin online ce ofera spre comercializare echipamente de supraveghere video, sisteme de alarma, sisteme de incendiu si accesorii. Cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu, magazinul va ofera servicii si produse de calitate.

Puteti profita de showroom-ul din zona Pipera din Bucuresti pentru a ridica produsele personal si/sau sa le testati impreuna cu un asistent tehnic. De asemenea, puteti comunica cu acestia eventualele probleme post vanzare si puteti sa returnati un produs in termen de 14 zile.

Cum este posibil sa monitorizati copilul de la distanta? Aici intra in discutie nu doar tehnologia actuala ci si o camera de supraveghere moderna. Este vorba de un model produs de compania HIKVISION, cea mai mare din lume. Modelul are un nume de cod DS-2CD2420F-IW. Acest cod are foarte multe semnificatii insa mai putin importante pentru un utilizator clasic.

Aceasta camera este foarte inteligenta si va permite sa supravegheati copilul, sa comunicati cu el de la distanta si sa-l urmariti in timp ce doarme.

Producatorul de talie mondiala a realizat aceasta camera special pentru astfel de activati desfasurate la interior.

Microfonul si difuzorul integrate in camera va permit sa luati legatura de la distanta cu copilul, sa-l auziti, sa-i vorbiti si in acelasi timp sa-l si vedeti.

Camera este discreta avand dimensiuni suficient de mici incat sa o puteti integra oriunde in casa si chiar ascunsa printre jucariile copilului. Langa senzorul de filmare este inclus si un senzor infrarosu ce o ajuta sa filmeze pe timp de noapte pana la o distanta de 10-20 metri

Camera se conecteaza foarte usor la internet si ulterior la telefonul mobil. Ea se poate conecta la reteaua de internet din casa prin Wi-Fi sau prin cablu, ulterior putand fi accesata de pe telefonul mobil.

Aplicatia cu care se executa acest proces este HIK-CONNECT, insa poate functiona si cu EZVIZ, o aplicatie similara. Conectarea camerei la telefon se realizeaza printr-un proces simplu. Din aplicatie scanati codul QR amplasat pe camera si asta a fost tot.

Aplicatia de pe telefon este foarte intuitiva si usor de folosit. Este compatibila cu orice telefon fie el Android sau iPhone. Va garanteaza o experienta buna si aveti in mana siguranta copilului dvs.

Calitatea imaginii pe care o ofera aceasta camera HIKVISION se ridica la cele mai inalte standarde. Avand in dotare un senzor performant, ea poate filma la rezolutie Full HD, adica aceeasi calitate video pe care o vedeti si la televizor.

www.SKUT.ro va pune la dispozitie o gama larga de produse printre care si aceasta camera la un pret atragator. Echipa va poate ajuta in probleme tehnice si oricand va poate oferi sfaturi.

