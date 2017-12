(P) Momente perfecte. Amintiri de neuitat. Pastrate cu grija.

Cand te gandesti la Craciun spui ”acasa” si parca instant faci o calatorie in timp. Esti din nou mica, lipsita de griji iar lumea iti pare imensa. Esti si putin somnoroasa dupa ce ai incercat sa stai treaza toata noaptea ca sa il prinzi pe Mos Craciun. Faci ochii mari cand vezi cadourile asezate sub brad si fugi sa le deschizi… Lasi sentimentul acela sa te invaluie si te intorci in prezent. Ce frumos ar fi daca ai putea lua acele emotii cu tine, peste tot, in fiecare zi! Dar stii ce ai de facut: in fiecare an, in perioada Craciunului, fotograful din tine surprinde aceste clipe si astfel ai grija sa pastrezi bine fiecare moment petrecut alaturi de cei dragi.

Panasonic stie ca fiecare moment din viata ta trebuie pretuit. Craciunul este unul dintre ele dar tu trebuie sa te bucuri si de multe alte momente pretioase. De aceea ti-a pregatit asistentul ideal care sa te ajute sa le pastrezi cu grija. Si pe care il poti alege dintre camerele foto: Lumix GX800 cu tehnologia mirrorless, DMC-FT30 sau Lumix DMC-FZ82.

Pretuieste orice clipa!

Aparatul foto Lumix GX800 este potrivit pentru a surprinde tocmai acele momente spontane, care ne fac sa zambim. Cu functia 4K Photo, ii poti inregistra pe cei dragi iar apoi poti alege cadrul cel mai bun pentru a-l salva drept imagine cu inalta rezolutie. Cu un senzor de 16 megapixeli, rezolutie 4K si focalizare automata cu iluminare redusa, aparatul surprinde detalii uimitoare.

Camera foto are acces la Wifi si la retelele de socializare, ca sa trimiti prietenilor cat mai rapid fiecare moment surprins de tine. De asemenea, aparatul este ideal pentru selfie-uri, avand functii special create pentru acest tip de fotografie – Beauty Retouch si Panorama Selfie.

Panasonic DMC-FT30 – elegant si foarte rezistent.

Impermeabil si solid pentru un stil de viata activ

Bucura-te de fotografii realizate cu stil, atat in oras cat si in excursii. Panasonic DMC-FT30 este adaptat pentru toate conditiile.

Rezistent la inghet pana la -10℃

Rezistent in apa la o adancime de pana la 8 m

Rezistent la socuri de pana la 1,5 m

Rezistent la praf

Memoria incorporata de 220 MB ofera o memorie suplimentara pentru maxim 34 de fotografii ce pot fi realizate in situatia in care este epuizat spatiul de pe cardul de memorie. Numeroasele moduri speciale, printre care Time Lapse Shot si Creative Panorama, plus o serie de efecte de filtrare creative sunt incluse pentru a extinde experienta de fotografiere.

Disponibil in mai multe culori:

Ofera cadou aceste camere foto!



Pasiune. Aventura. Viata.

Iubitul sau sotul tau este pasionat de fotografie si de natura? Fa-i supriza de Sarbatori aceasta camera foto!

Panasonic Lumix DMC-FZ82 – ideala pentru fotografia de peisaj sau wildlife. Cu zoom-ul puternic se pot fotografia cu usurinta animale salbatice de la distanta. Senzorul MOS de inalta sensibilitate si procesorul de imagine Venus Engine ofera o performanta imbunatatita. Cu obiectivul cu unghi larg de 20mm, se pot surprinde peisaje uimitoare in imagini panoramice. Pentru detalii, se poate folosi zoom-ul de 60x pentru a surprinde detalii pe care altfel nu le-ati vedea.

LUMIX FZ82 integreaza conectivitatea Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) pentru a oferi o experienta de inregistrare mai flexibila si transmiterea instantanee a imaginilor. Dupa conectarea camerei si instalarea pe smartphone/ tableta a aplicatiei Panasonic dedicate – Image App pentru iOS/ Android, se pot inregistra, viziona si transmite imaginile de la distanta. De asemenea, utilizatorii pot transfera imaginile imediat, utilizand o varietate de servicii compatibile cu mediile de socializare.