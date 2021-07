(P) It’s time for a challenge!

Atunci când îți place mult un anumit lucru vrei și faci tot ce poți ca să-l obții, nu? Poate nu-ți iese din prima sau poate nu îți va ieși niciodată, dar e de datoria ta să încerci măcar. Raționamentul ăsta l-am aplicat mereu în viață, cu excepția unui singur lucru: tenisul. Astfel, nu înțeleg cum și de ce mi-a luat atât de mult timp să mă apuc de jucat și de învățat acest sport pentru care am o pasiune aparte. Toată viața am devorat orice meci de tenis, știam toate clasamentele din toți anii, WTA, ATP, cine și câte Grand Slam-uri a câștigat, ce puncte are de apărat… doar că interacțiunea mea cu tenisul s-a redus la o lună, undeva prin clasa a III-a.

Până acum. Mă rog, până acum un an, când toată viața mea (și a tuturor) era cancelled, moment în care mi-am zis că e timpul să-ncerc. Încercatul se întâmplă de atunci săptămânal, de două sau chiar de trei ori pe săptămână, și s-a transformat într-una din cele mai mari plăceri ale mele. Iar acest lucru nu se simte doar la nivel psihic, că-mi place, îmi face bine, ci și în felul în care mi s-a modificat și tonifiat corpul, tocmai din acest motiv am acceptat fără să stau pe gânduri provocarea #Huawei21DayChallenge.

Sunt, însă, genul de persoană care are nevoie de provocări permanente și am nevoie, pentru a mă menține motivată, să văd mereu care-mi sunt performanțele. De aceea, după cum probabil cei care mă urmăresc pe rețelele de socializare știu deja, port la mână 24/7 un smartwatch Huawei pe care l-am schimbat de curând cu modelul nou, elegantul HUAWEI WATCH 3.

El el cel care mă monitorizează pas cu pas și îmi ține evidența parametrilor pe care îi consult zilnic: câte calorii consum, câți pași fac, în ce ritm îi fac, adică cu ce puls, ce oxigenare am și, mai nou, cu acest model lansat, ce temperatură a corpului am. Și, da, sunt în permanență într-un challenge cu mine.

Față de predecesorul lui, HUAWEI WATCH 3 îmi permite să-mi las telefonul acasă, pentru că pot vorbi și pot trimite mesaje de pe el, prin funcția eSIM. Iar acum sistemul de operare pe care rulează este HarmonyOS 2, deci toate celelalte features au prins aripi și mai mari. Inclusiv bateria, de și uiți să-ți mai încarci ceasul.

Faptul că am cu mine mereu acest asistent personal, care parcă îmi spune, „hai că poți, mai poți, nu ești încă acolo, mai ai puțin”, este aur. Chiar nu înțeleg de ce mi-a luat atât de mult să înțeleg că sportul e extrem de important pentru sănătatea fizică, dar și mentală a oricărui om. Apucă-te în această vară de sport și mai vorbim la toamnă. Știi cum se zice, ca să începi un obicei nou trebuie să-l practici timp de 21 de zile. Începe practicarea unui sport și sunt sigură că după 21 de zile nu te vei mai putea lăsa.

Intră și tu în provocarea verii #Huawei21DayChallenge de la Huawei și vezi cum îți poți schimba stilul de viață în unul mai sănătos și mai activ. Află mai multe detalii aici: https://consumer.huawei.com/ro/campaign/exploremoreofyoursummer

