(P) IQOS World – Network of Emotions, cea mai vizitată instalație de la Romanian Design Week

Romanian Design Week ne-a surprins și anul acesta cu expoziții și evenimente interactive care aduc în prim-plan munca industriilor creative autohtone. Din prima zi a festivalului, pasionații de artă au trasat harta galeriilor care au găzduit lucrările artiștilor români, luând cu ei o mică parte din universul creativ al fiecăruia.

Acest lucru s-a întâmplat și la IQOS World – Network of Emotions, instalația multisenzorială pe care scenograful Adrian Damian a gândit-o în colaborare cu Romanian Design Week și IQOS, unde emoțiile au prins contur, culoare și sunet, ca să arate cum se formează, de fapt, conexiunea umană. În urmă cu două săptămâni, Adrian ne povestea cum și-a găsit inspirația complet întâmplător, în timp ce citea un studiu al Universității British Columbia din Canada, care a descoperit că toți copacii sunt conectați între ei prin niște rețele fungice de sub pământ. Odată conexiunea stabilită, copacii își împart nutrienți, dar și comunică, aflându-și unul altuia starea de spirit.

IQOS World – Network of Emotions a încercat și a reușit să redea într-un mod realist interacțiunea specială dintre copaci, prin tăierea lor legală și responsabilă de autoritățile silvice, și completarea atmosferei dintr-o pădure în miez de noapte cu sunetele râului și ale păsărilor – toate aduse într-un spațiu contemplativ. Adrian Damian a asociat fenomenul natural cu legăturile umane profunde, dar nevăzute, pe care le formăm într-o comunitate.

Instalația realizată special pentru Romanian Design Week subliniază valorile brandului IQOS, printre care se numără importanța tehnologiei în accelerarea progresului, pasiunea pentru design și apartenență, dar și importanța comunității. Iar în acest ecosistem multisenzorial, rolul tehnologiei este de a ne apropia și de a facilita legăturile, chiar și atunci când ne aflăm la distanță.

„Împreună, suntem mai mult decât vedem. Ne definim prin complexitatea conexiunilor dintre noi, care sunt adesea nevăzute. Acolo unde emoțiile ni se întrepătrund, se dezvăluie adevărata noastră natură. Acești copaci și dinamica relațiilor lor ne învață cine suntem cu adevărat, ne arată urmele emoțiilor noastre și cât de conectați suntem unii cu ceilalți. Mai avem multe de învățat de la ei.', ne-a spus scenograful Adrian Damian.

Adrian Damian este un creator de experiențe multisenzoriale, care utilizează tehnologia drept mijloc de exprimare artistică. Acesta a semnat peste 60 de scenografii în teatre renumite din România și străinătate, în țări precum Polonia, Finlanda, Kazahstan sau Germania.

Un alt proiect dezvoltat de IQOS în cadrul acestei ediții a Romanian Design Week este muralul Art for Air, realizat în colaborare cu Obie Platon, cel mai renumit artist stradal din România. Cu ajutorul vopselei inovatoare Airlite, artistul a creat un mural de 35mp în centrul Bucureștiului – care poate fi admirat în strada Matei Millo nr. 9 – și își propune să ofere o nouă perspectivă asupra spațiului urban.

Pe lângă acest mural, Obie Platon va aduce mai multă culoare și la RDW Design House, în Bulevardul Aviatorilor nr. 8A, unul dintre punctele de întâlnire importante pentru comunitatea creativă din București în cadrul festivalului. Și aici, Obie Platon și-a pus amprenta asupra locului, prin realizarea unui mural în fața spațiului care va găzdui mai multe expoziții internaționale.

Vino la Combinatul Fondului Plastic din București – în strada Băiculești nr. 29 – până pe 13 iunie și bucură-te de un spectacol de emoții. Nu rata, însă, și celelalte expoziții și instalații din locațiile partenere, pe care organizatorii le-au pregătit sub tema din acest an, #Together.

Accesul la instalația IQOS World – Network of Emotions și în RDW Design House este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Material susținut de IQOS.

Acest produs nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Foto: PR