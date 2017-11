(P) Idei de cadouri amuzante oferite de Sfantul Andrei

Foarte aproape de Ziua Nationala a Romaniei, la numai o zi distanta sta ziua ocrotitorului Romaniei – Sfantul Andrei. Acesta a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos, sfarsind rastignit cu capul in jos, tocmai in Grecia.

De Sfantul Andrei, peste 720.000 de romani isi sarbatoresc ziua de nume, astfel ca mai mult ca sigur ai un prieten caruia trebuie sa ii spui „La multi ani!” si sa ii oferi un anumit cadou. Iar daca te-ai saturat de cadourile traditionale ai putea alege cadouri amuzante de Sf. Andrei, fiind o modalitate frumoasa de a darui, mai ales unor persoane de care esti foarte apropiat.

Pentru el

Daca unui barbat ai putea sa ii oferi foarte multe lucruri, nefiind foarte pretentios precum sunt femeile, in realitate lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Este indicat sa incerci sa te apropii cat se poate de gusturile sale, iar daca vei alege un cadou amuzant ar trebui sa optezi pentru un cadou pe care sa il si poata folosi. Ca atare, ai putea alege un ceas backwards. Il va putea purta si in acelasi timp se va amuza ori de cate ori il va avea la mana. Numerele indicate pe ecranul ceasului sunt asezate in ordine descrescatoare, astfel ca dupa ora 12.00, potrivit ceasului urmeaza ora 11.00 si tot asa.

O pereche de butoni personalizati cu Superman va starni zambetul oricui. Ori de cate ori vor fi purtati, acestia vor atrage atentia, fiind o modalitate buna de a se distra si a se bucura de moment.

Daca barbatul iti este si partener de viata si este foarte mancacios ai putea sa ii oferi un bol pentru mancare. Poate, la un moment dat, va indrazni sa tina o cura de slabire, fiind un bun apropo, dar in același timp unul extrem de amuzant.

Pentru ea

Atunci cand o persoana draga poarta numele Andreea, trebuie sa te gandesti la cum sa o surprinzi mai frumos. Si cum femeile iubesc florile, nu trebuie sa ratezi ocazia sa ii daruiesti o floare, alaturi de un ghiveci cu nori, fiind un apropo mai ales atunci cand uita din cand in cand sa le ude. Este o idee indrazneata si in acelasi timp un cadou foarte frumos.

Un ceas de bucatarie Kitchen Rules este o idee perfecta mai ales pentru femeile care iubesc sa gateasca, petrecand mult timp aici. Regulile de pe ceas sunt foarte amuzante, astfel ca mai mult ca sigur vor smulge un zambet de la persoana caruia il daruiesti.

Daca iubitei tale nu ii place sa se trezeasca de dimineata si iubeste gustul de cafea care o va ajuta sa se trezeasca atunci ai putea sa ii daruiesti o cana pentru lenesi cu functie de auto-amestecare.

Un spinner o va ajuta sa se elibereze de situatiile stresante, atunci cand ele exista, iar tu le observi.

O harta de razuit intreaga lume poate fi o idee interesanta pentru cei pasionati de calatorii, dand la o parte zonele unde au ajuns si au adunat amintiri minunate.

Pentru copil

Si cum este si firesc, sunt numerosi copiii ce poarta acest nume. Pentru ei vor fi mai mult ca sigur potrivite jucariile preferate sau jocurile ce determina noi si noi descoperiri. Ai putea sa ii oferi un joc Lego sau un puzzle interesant si potrivit varstei sale, astfel incat sa ii stimulezi creativitatea. Un suport astronaut pentru telefon ar putea sa ii aduca si acestuia zambetul pe buze.

Foto: pixabay.com